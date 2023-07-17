"Слишком большой, чтобы двигаться": писатель рассказал, где прячут "гигантское НЛО" (видео)

Ранее Росс Култхард сообщал, что космические корабли участвовали в учениях США, и американские военные имеют соответствующие засекреченные кадры.

Австралийский писатель Росс Култхард убежден, что космический корабль прячут под специально построенным сооружением. По его словам, НЛО "слишком большой, чтобы двигаться". Об этом говорится в материале Mirror.

"Некоторые из этих объектов нельзя переместить, потому что они слишком большие", — сказал Култхард.

Писатель заявил, что "нечеловеческое судно" находится под специальной конструкцией, и он точно знает ее географическое место. Он признался, что сам не сразу поверил в эту информацию.

Слова Култхарда всполошили сообщество охотников на НЛО, которые начали розыск неназванной локации. Появилось уже несколько теорий: затонувший космический корабль может быть на территории Южной Кореи или же размещен на объекте противовоздушной обороны.

В СМИ проинформировали, что писатель уже не впервые оказывается на первых полосах газет из-за своих заявлений. Ранее он взял комментарий у информатора, со слов которого американские военные имеют несколько разбитых НЛО и даже тела членов "экипажа".

В феврале Култхард сообщал о существовании засекреченных видео со "сферическими НЛО", летящими рядом с самолетами США во время военных учений. По его словам, космические корабли были зафиксированы над "ядерными и военными объектами по всей континентальной части Соединенных Штатов и даже на Ближнем Востоке".

"Я брал интервью у пилотов с восточного и западного побережья Соединенных Штатов, которые проходили тренировки, где они буквально смотрели через кабину своего самолета и видели сферические объекты у правого крыла. Они сняли их на видео и передали своим командирам, и эти видео все еще остаются конфиденциальными", — подчеркнул писатель.

Интервью, в котором Росс Култхард сделал громкое заявление об НЛО

Напомним, 12 июля Фокус писал о шести неразгаданных снимках НЛО. Объяснить их рационально не удалось, хотя подлинность кадров была доказана.

Ранее, 11 июля, Фокус писал о туристе Рамиро Наварро, случайно сделавшем селфи с загадочным объектом в небе. Мужчина пошутил, что инопланетные существа его "видели и не забрали".