"Воровали по ночам": мужчина "заминировал" свой сад, чтобы не украли его цветы (фото)

Стив Хейвуд до переезда жил в одном из неблагополучных районов своего города. Мужчине приходилось бороться с ворами и преступниками своими методами.

В Великобритании житель Бирмингема Стив Хейвуд, проживавший на печально известной "улице льготников" (ул. Джеймса Тернера) рассказал, что однажды ему пришлось установить в своем саду мины-ловушки. Об этом пишет Daily Star.

Мужчина, работающий кровельщиком говорит, что ему пришлось "заминировать" горшки с растениями и подвесные корзины, чтобы отпугнуть воров. У Стива остались помещения на печально известной улице в районе Уинсон Грин, где в свое время более 90% жителей жили на пособия. Он рассказал, что в конце концов ему пришлось перенести свой бизнес из-за воров и мусорщиков.

"Дела на улице шли настолько плохо, что по ночам у нас воровали горшки с растениями и т.д. Мы решили использовать заминирование подвесных корзин. Нам пришлось съехать. У нас постоянно возникали проблемы с мусором и антиобщественным поведением. У нас остался склад, но это было не место для бизнеса, поэтому мы переехали, но сохранили двор. Иногда я прихожу туда, а за нашими воротами просто кучи мусора. Я практически ежедневно езжу по этой дороге и постоянно вижу, как выбрасывается мусор, совет делает хорошую работу, они его убирают, но на следующей неделе все повторяется", — рассказал Стив газете Daily Express.

Стив добавил, что некоторые из домов на этой улице используются в качестве первого жилья для недавно освободившихся заключенных из близлежащей тюрьмы HMP Prison Birmingham.

"На этой улице очень много наркотиков. Пока я там работаю и загружаю свой фургон, я регулярно вижу сделки с наркотиками", — сказал он.

Мужчина отметил, что городской совет не наказывает преступников, потому что они получают пособие Фото: коллаж Фокус

Мужчина отметил, что городской совет скорее всего знает, кто выбрасывает мусор, но не наказывает их, потому что они получают пособие.

"Но если бы на их месте был я, работающий на себя, то, заподозрив меня в мусороуборочной деятельности или в чем-то еще, они бы вскоре постучали в мою дверь. Таким образом, получается двухуровневая система, что неправильно", — добавил он.

Член кабинета министров по вопросам окружающей среды Маджид Махмуд сказал: "Такому поведению нет ни причин, ни оправданий. Мусорные свалки наносят ущерб местам, где нам всем приходится жить и работать, и совершаются экологическими преступниками, которые не заботятся о наших районах и их благополучии".

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