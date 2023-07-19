"Какое чудовище": из океана выползла огромная ядовитая морская змея (фото)

Во время прогулки люди заметили взрослую морскую змею, возраст которой оценивается не менее чем в 10 лет. Ее длина была чуть больше метра, а вес от 2 до 3 килограммов. Они заметили, что животное было в плохом состоянии.

В Австралии посетители пляжа остались напуганы после того, как во время утренней прогулки столкнулись лицом к лицу с "чудовищным" морским обитателем. Об этом пишет Daily Star.

Огромная ядовитая морская змея была обнаружена на пляже Саншайн на австралийском побережье Квинсленд Саншайн.

Один из прогуливающихся заметил, что у морского животного была огромная дыра на боку, что и стало причиной ужасной находки утром 18 июля. О морской змее сообщили в круглосуточную службу Sunshine Coast Snake Catchers, которая доставила ее в Austalia Zoo Wildlife Hospital.

По словам работника Стюарта Маккензи, когда он и его коллега Мэтт прибыли на место, животное было в плохом состоянии. Пока неизвестно, удастся ли спасти змею, найденную посетителями пляжа.

"Она была явно нездорова, у нее была большая рана на боку, как будто что-то откололо кусок", — сказал в беседе с New.au.com МакКензи.

Животное было в плохом состоянии Фото: Sunshine Coast Snake Catchers 24/7

Взрослая морская змея, возраст которой оценивается не менее чем в 10 лет, была стандартного размера. Она была чуть более метра в длину и весила от двух до трех килограммов. Однако ее обнаружение стало поводом для очередного предупреждения ловцов змей о необходимости немедленно вызывать спасателей в случае обнаружения их на пляже или в любом другом месте.

"Люди должны держаться на безопасном расстоянии, не подпускать к себе собак и сразу же вызывать местных специалистов по отлову змей", — добавил Маккензи.

Организация также предупредила, что ни в коем случае нельзя подбирать и выбрасывать в океан морских змей, оказавшихся на мели.

"Если морскую змею выбросило на берег, это обычно означает, что она нездорова или ранена и нуждается в помощи. Не пытайтесь подобрать морскую змею и выбросить ее обратно в океан. Морские змеи очень ядовиты, и обращаться с ними должны только профессионалы", — заявила в своем сообщении в Facebook организация.

Сотни людей прокомментировали этот пост, выразив свое удивление тем, что было выкинуто на берег.

"Какое чудовище. Надеюсь, он пойдет на поправку", — написал один из пользователей соцсети.

Ранее Фокус сообщал, что самолет совершил экстренную посадку из-за ядовитой кобры. Укус такой змеи смертелен и может убить человека всего за 30 минут. Пилот Рудольф Эразмус очень боялся, что кобра могла уползти в заднюю часть и вызвать массовую панику. Мужчина собрался с мыслями и спокойным голосом сообщил пассажирам об "нежелательном пассажире".

Также стало известно, что австралиец обнаружил в своей постели массивную ядовитую змею. Восточная коричневая змея была извлечена из дома службой спасения животных Zachery's Snake and Reptile Relocation, которая опубликовала фотографии животного, лежащего на кровати.