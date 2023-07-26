Тело пропавшего фермера нашли в брюхе огромного 4-метрового крокодила (фото)

Гигантская рептилия весила около 126 кг и имела длину более 4-метров. Поисковая операция завершилась после того, как тело жертвы было извлечено из желудка животного.

В Малайзии тело пропавшего 60-летнего фермера Адди Бангса было найдено в брюхе огромного 4-метрового крокодила, которого местные жители разрезали на части на глазах у его испуганной семьи. Об этом пишет The Sun.

Пожилой мужчина числился пропавшим без вести четыре дня, прежде чем сотрудники Департамента дикой природы штата Сабах положили конец трагическим поискам, вскрыв живот массивной рептилии. Они извлекли останки Бангсы и их положили в пластиковый пакет.

Начальник пожарно-спасательной станции Тавау Джемишин Уджин подтвердил, что члены семьи погибшего присутствовали при вскрытии желудка крокодила рано утром. В ходе дальнейшего расследования подтвердилась личность жертвы, поскольку все части тела были найдены внутри существа.

Уджин заявил, что на четвертый день поисков Бангсы их команда получила информацию о том, что спасатели обнаружили самца крокодила, который, как предполагается, проглотил человека.

Гигантская рептилия весила около 126 кг и имела длину более 4-метров Фото: Newsflash

Дальнейшее расследование подтвердило факт обнаружения рептилии и ее причастность к гибели Бангсы. Животное было застрелено около 3 часов утра 22 июля, а его живот был вскрыт около 9 часов утра следующего дня, когда прибыли члены семьи.

Гигантская рептилия весила около 126 кг и имела длину более 4-метров. Поисковая операция завершилась в 11 часов утра после того, как тело жертвы было извлечено из желудка крокодила.

Ранее Фокус сообщал, что в Камбодже 40 крокодилов съели владельца фермы, где выращивают рептилий. По данным полиции, животные оторвали и проглотили обе руки и ногу мужчины, все его тело было в следах от укусов. Погибшего годами призывали прекратить разводить рептилий, но он продолжал и даже возглавлял ассоциацию местных крокодильих ферм.

Также стало известно, что австралиец выжил во время нападения крокодила. В интервью местным журналистам пострадавший рассказал, что поначалу решил, что на него напала акула, но затем понял, что имеет дело с кровожадной рептилией.