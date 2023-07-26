Смерть на виселице: в Сингапуре впервые за 20 лет казнят женщину — в чем она провинилась

Суд принял решение казнить местную жительницу и ее мужа, которых подозревают в незаконном обороте героина.

В Сингапуре впервые за почти 20 лет казнят женщину. Саридеви Джамани была приговорена к смертной казни в 2018 году за хранение около 30 грамм героина. Она станет первой женщиной, казненной в Сингапуре с 2004 года. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Мохд Азиз бин Хуссейн, 56-летний сингапурский малаец, также будет казнен в среду. Он был приговорен к смертной казни в 2018 году за незаконный оборот примерно 50 грамм героина.

В Сингапуре действуют одни из самых жестких в мире законов о наркотиках. В прошлом году страна была одной из немногих, казнивших людей за преступления, связанные с наркотиками.

Правительство страны заявляет что смертная казнь является эффективным сдерживающим фактором против преступлений, связанных с наркотиками. Однако активисты утверждают, что нет никаких доказательств того, что смертная казнь оказывает какое-либо влияние на использование и доступность наркотиков.

Активисты также говорят, что в камерах смертников оказываются наиболее уязвимые слои населения, а заключенные часто сами представляют свои интересы после подачи апелляций, поскольку не имеют доступа к адвокатам.

Саридеви и Хусейн настаивали на своей невиновности. Они утверждали, что были вынуждены признаться в преступлениях полицией. Суды отклонили эти утверждения.

Несмотря на мировые тенденции отказа от смертной казни и реформирования наркополитики, правительство Сингапура пока не идет по этому пути. Исследование Amnesty International показывает, что Сингапур, Китай, Саудовская Аравия и Иран продолжают применять смертную казнь за наркотические преступления.

Отметим, что согласно открытым источникам, в Сингапуре проводят казнь через повешение. Смертников уведомляют о предстоящей казни не менее чем за четыре дня.

Напомним, в феврале 2023 года сообщалось, что в Госдуме России предложили вернуть смертную казнь для "предателей родины".

Также сообщалось, что в американском штате Алабама тюремные работники не смогли провести смертную казнь над заключенным, потому что он потребовал в суде умертвить его с помощью азотной гипоксии