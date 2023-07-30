Опасны для людей: смертоносные азиатские шершни атакуют Британию (фото, видео)

Опасения по поводу возможного нашествия опасных насекомых возросли после того, как азиатский шершень был замечен в одном из городов Британии. Он может впрыскивать яд, который поражает нервную систему и может привести к временному параличу.

Доктор Каран Радж объяснил, какую опасность для человека может представлять шершень-убийца — на фоне новых случаев обнаружения этого страшного существа в Великобритании. Об этом пишет Daily Mail.

Опасения по поводу возможного нашествия опасных насекомых возросли после того, как азиатский шершень был обнаружен в Плимуте в минувшее воскресенье. Появление этого вида вызвало официальное предупреждение о необходимости быть "начеку", чтобы предотвратить распространение этого вида.

Азиатский шершень имеет жало диаметром четверть дюйма и, по словам доктора Раджа, "может впрыскивать яд, называемый мандаротоксином, который является нейротоксином и поражает нервную систему". Врач объяснил, что это может привести к временному параличу и потере чувствительности в месте укуса. Он также является некротоксином, то есть может вызывать гибель клеток, а для тех, у кого есть аллергия на яд, это может быть смертельно опасно.

Доктор Каран Радж объяснил, какую опасность для человека может представлять шершень-убийца Фото: TikTok/dr.karanr

Он добавил, что у тех, кто страдает аллергией на укус, может развиться анафилактический шок, который может привести к отеку глаз, рта и горла. Кроме того, это может привести к тяжелым нарушениям дыхания и резкому падению артериального давления, что может привести к остановке сердца.

"Яд, выделяемый при многократных укусах, может вызвать отказ почек, что в конечном итоге может привести к полиорганной недостаточности", — сказал доктор Радж

Издание отмечает, что хотя в Великобритании в этом году от азиатского шершня не погибло ни одного человека, в Японии от этого насекомого-убийцы, по некоторым данным, умирает от 30 до 50 человек в год.

С момента публикации видеоролика в TikTok доктор Радж получил сотни комментариев от испуганных зрителей.

"Меня ужалила одна из них, и я три дня не мог ступать правой ногой", — написал один из пользователей TikTok

Специалисты по насекомым также предупреждают об угрозе, которую шершни-убийцы представляют для пчел, и призывают население сообщать обо всех случаях их появления. Азиатские шершни, которые по размерам меньше местных шершней, питаются медоносными пчелами и поэтому представляют серьезную угрозу для их популяций.

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