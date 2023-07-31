"Был пьющим": самый старый мужчина в мире умер в возрасте 127 лет, — СМИ (фото)

Секретом долголетия мужчины были натуральные продукты, которые он лично выращивал в своей деревне. Согласно Книге рекордов Гиннеса, старейшим человеком в мире считается испанка Мария Браньяс Морера, которой 115 лет.

"Самый старый мужчина в мире", который позволял себе "изредка выпить", умер в Бразилии в возрасте 127 лет. Внучка рассказала о секретах долгожителя мужчины. Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на местные медиа.

Жозе Пуалинью Гомес родился еще до изобретения рентгенографии и первых выпускных балов, как пишут местные СМИ.

Мужчина умер 28 июля в своем доме в Коррего-ду-Кафе, муниципалитет Педра-Бонита (штат Минас-Жерайс). По данным ЗАГСа в Педра Бонита, он родился 4 августа 1895 года, в соответствии со свидетельством о браке 1917 года.

"Согласно записям, он женился в 22 года. Предполагается, что он родился до 1900 года. Мужчины редко женятся в 17 лет", — пояснил юрист Виллиан Жозе Родригес де Соуза.

Если это действительно так, тогда Жозе Паулинью был самым старым мужчиной в мире.

Согласно Книге рекордов Гиннеса, действующим обладательницей титула старейшего человека считается испанка Мария Браньяс Морера, которой 115 лет.

Элиана, внучка Жозе Пуалинью рассказала, что было несколько случаев, когда в документациях обнаруживались ошибки, а одна из местных жительниц, которой 98 лет, утверждает, что знала его, когда он был еще мальчиком.

Внучка считает, что дедушка был определенно старше 100 лет, и было ему не меньше 110.

Мужчина работал дрессировщиком животных. У него осталось семеро детей, 25 внуков, 42 правнука и 11 праправнуков.

Секрет бразильского долгожителя

О том, какие люди живут дольше, можно сделать предположение по привычкам долгожителя из Бразилии. По словам внучки, он был очень простым и скромным, а уникальность заключалась в том, что он не любил ничего городского — только деревенское, натуральное.

Долгожитель из Бразилии

Внучка также рассказала о диете долгожителя. Меню состояло только из продуктов, которые он выращивал лично. "Выращивал кур, свиней… Вся его еда была местной, ее приходилось растить здесь. И он всегда любил немного выпить".

Еще она внучка, Фабиола Оливейра, рассказала, что он перестал ездить верхом четыре года назад.

"Он оставил нам много историй", — пояснила она.

Семья умершего рассказала, что причиной смерти была множественная недостаточность внутренних органов, вероятно, из-за преклонного возраста.

Его похоронили на кладбище Коррего дос Фиальгос в Педра Бонита 29 июля. Пока неизвестно, заинтересовал ли этот случай составителей Книги рекордов Гиннеса.

Напомним, что найден самый старый желудочный камень, которому 150 млн лет. Но пока не выяснили, кому он принадлежал.

Также сообщалось, что в марте 2023 года умерла "самая старая в мире женщина". Ей было 128 лет. Секретом своего долголетия она называла жизнь на ферме. Но в ее диеты также присутствовала и жареная саранча.