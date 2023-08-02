Жуткий момент: посетители пляжа "помешали" акуле в разгар ее охоты (фото, видео)

Ужасающие кадры с беспилотника показывают момент, когда пловцы поняли, что под ними притаилась хищница, направлявшаяся к огромному скоплению лосося рядом с берегом.

Захватывающие кадры с беспилотника запечатлели, как посетители пляжа Бонди в Австралии оказались в нескольких метрах от акулы, которая вела охоту. Об этом пишет The Mirror.

Любителям поплавать пришлось спасать свою жизнь после того, как они случайно помешали акуле в разгар ее кормежки.

Ужасающие кадры с беспилотника показывают момент, когда пловцы поняли, что под ними притаилась хищница, направлявшаяся к огромному скоплению лосося рядом с пляжем. На видео, опубликованном в субботу приложением DroneSharkApp, видно, как пара проплыла мимо рыбы, прежде чем из воды вынырнуло чудовище.

Женщина испугалась и бросилась к своему спутнику, чтобы взять его за руку. Они продолжали крепко держаться друг за друга, пока плыли прочь.

Ужасающие кадры с беспилотника показывают момент, когда пловцы поняли, что под ними притаилась хищница Фото: коллаж Фокус

Хищник, который впоследствии был идентифицирован как серая акула, получил от оператора DroneSharkApp прозвище "Норм". Во время просмотра пугающего ролика оператор рассказывал об ужасающих сценах. На тех же кадрах один из любителей поплавать на доске расслаблялся в море и только потом понял, что рядом с ним находится акула.

"Он будет грести к Нормсу. Хищник, как обычно, даже не вздрогнул", — добавил рассказчик.

Видео вызвало множество реакций. Зрители задались вопросом, почему пловцы находятся так близко к стае рыб.

"Меня бесит отсутствие здравого смысла у этих людей. Если бы произошло нападение, то виноваты были бы опять акулы. Они лишь делают то, что делают в своей среде. Мы должны уважать это и держаться подальше от воды, пока рыба-приманка и хищники не уплывут. Им повезло, что это были не большие белые акулы", — написал один из зрителей.

Ранее Фокус сообщал, что студент из США рассказал о страшном нападении акулы. Крису Поспишилу была сделана срочная операция по восстановлению семи порванных сухожилий. В его костях были обнаружены кусочки зуба акулы.

Также стало известно, что акулу проглотило гигантское морское чудовище. Капитан рыболовецкой компании Джон Броссар и его команда пытались поймать на удочку рыбу, но существо, которое плавало под их лодкой, выпрыгнуло из воды и ухватило их добычу.