Обойдется в шестизначную сумму: водители покупают номерные знаки в стиле Барби (фото)

Лента сыскала любовь поклонников во всему миру. Ажиотаж вокруг фильма затронул и любителей автомобилей. Водители готовы тратить огромные деньги на номерные знаки в стиле Барби.

Фильм "Барби" Греты Гервиг о самой популярной кукле в мире собрал более миллиарда долларов в прокате, что свидетельствует о признании общественностью. Среди поклонников нашумевшей картины появились и автолюбители, которые готовы потратить значительную сумму на именные номера. Об этом пишет Daily Star.

Поклонники наконец-то смогли увидеть Марго Робби и Райана Гослинга в действии, когда фильм вышел на экраны кинотеатров. Кинолента официально стала самой кассовой, которую создала женщина и нашла любовь поклонников во всему миру. Ажиотаж вокруг фильм затронул и любителей автомобилей. Водители готовы тратить огромные деньги на номерные знаки в стиле Барби.

Хотя точная сумма не разглашается, за покупку номерного знака BAR 8IE, по данным экспертов Regtransfers.co.uk, придется выложить шестизначную сумму.

Проще говоря, номерной знак — это важная часть любого автомобиля, поскольку он устанавливается для официальной идентификации. Сочетание цифр и букв на номерном знаке уникально для каждого автомобиля. Он выдается Агентством по водительству и лицензированию (DVLA).

Сочетание цифр и букв на номерном знаке уникально для каждого автомобиля Фото: regtransfers.co.uk

Хотя номерной знак BAR 8IE является самым дорогим, существуют и другие комбинации. Например, номерной знак BAR 813E стоит около 6 746 фунтов стерлингов, а BAR IH — всего 5 966 фунтов стерлингов. Среди других номерных знаков, вдохновленных Барби, есть еще BAR 8IE и BAR 8IIE.

Водители могут заполнить бесплатную форму, чтобы получить подробную информацию о номерных знаках.

Ранее Фокус сообщал, что девушка рассталась со своим парнем после просмотра фильма о Барби. Одна женщина дошла до крайности и рассталась со своим парнем сразу после выхода из кинотеатра. Она рассказала о разрыве их отношений на популярном форуме Reddit.

Также стало известно, что первая кукла Барби полетела в космос в рамках секретной миссии Пентагона. Игрушка провела за пределами нашей планеты 4 дня, 21 час, 54 минуты и 31 секунду.