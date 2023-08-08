Кошмарный девичник: женщины увидели на фотографии "призрака" погибшего мальчика (фото)

Женщины были в ужасе, когда увидели на фото ребенка, который давно утонул в местном озере.

Компания женщин, которые веселились на девичнике перед свадьбой своей подруги в отдаленном поместье в Шотландии, ужаснулись, когда они обнаружили нечто удивительное на снимках, сделанных с интервалом в несколько секунд в Аргайле. Об этом пишет британский таблоид The Mirror.

Внезапный страх охватил участниц девичника, когда они увидели на одной из фотографий нечто довольно пугающее. Женщины, которые готовились отпраздновать предстоящий брак своей подруги в уединенной усадьбе в Шотландии, были потрясены, когда выяснилось, что в Аргайле и Бьюте была сделана серия снимков с интервалом всего несколько секунд.

На одном из фотографий, где подруги с праздничным настроем поднимают руки, а некоторые из них даже надели маски, виден маленький мальчик, сидящий позади деревянного ствола. Женщины в панике покинули место после того, как они нашли историю о маленьком мальчике, который, как гласит легенда, утонул в озере.

Фото: The Mirror Фото: The Mirror

Оказалось, что эта история связана с фильмом "Голубой мальчик" (The Blue Boy), который показывала BBC в 1994 году. Фильм рассказывает о четырехлетнем мальчике, который утонул в озере Лох-Эк. Есть слухи, что фильм был снят именно в том же месте, где были сделаны эти загадочные фотографии.

Сюжет фильма включает в себя рассказ о трагической истории, связанной с древним трактиром XVII века The Coylet Inn, с изумительным видом на озеро, которое, согласно преданию, населено призраками. Фотографии были впервые опубликованы летом прошлого года и вызвали волну обсуждений о присутствии маленького мальчика на изображениях, при этом некоторые сомневались в их подлинности.

Один из пользователей Reddit отметил: "Это какой-то кошмар… не думаю, что смогу спать сегодня". В интервью газете The Herald в 1994 году сценарист фильма "Голубой мальчик" Пол Мертон рассказал: "Я обсуждал это с владельцем отеля, и он вспомнил историю о Blue Boy".

"По его словам, это был маленький ребенок, который проводил отпуск с родителями в отеле, и ночью он ходил во сне. Он вышел на улицу, провалился в озеро и утонул. Когда его нашли, он был синим от холода. Сотрудники отеля часто замечали, что вещи, такие как столовые приборы и тарелки, меняли свои места без видимой причины, и, возможно, самое жуткое в этом было то, что иногда они обнаруживали влажные следы на верхнем этаже коридора", — рассказал Пол Мертон.

Напомним, в Великобритании 52-летняя Зои Кэллоу посетила музей Йоркского замка и во время селфи поймала на камеру странное явление, похожее на призрачное лицо.

Также сообщалось, что охотник за привидениями Тони Фергюсон утверждает, что воинственно настроенные полтергейсты, обитающие в замке Гврич в Уэльсе, потребовали, чтобы он ушел, потому что он англичанин.