"Худший кошмар" туриста: мужчина застрял в ловушке на высоте 3000 метров (фото)

Спуск, который должен был занять 15 минут, превратился в испытание, длившееся более трех часов. Группа туристов застряла на канатной дороге на огромной высоте.

29-летний Харис Минхадж из австралийского города Перт рассказал о том, как его "худший кошмар" стал явью после того, как он оказался в ловушке на одной из самых длинных в мире канатных дорог на высоте 3143 метра над землей, пишет Mirror.

Турист был в составе группы, путешествовавшей по северному Вьетнаму вдоль горы Фансипан, когда транспортное средство остановилось.

"Я подумал: "Неужели я здесь умру?" — рассказал мужчина, назвав это событие "худшим кошмаром".

Поездка, которая должна была занять 15 минут, превратилась в испытание, длившееся более трех часов. Турист решил снять этот инцидент на видео и в итоге выложил его в TikTok, где на данный момент он собрал более полумиллиона просмотров.

"Мы застряли… 3 000 м над уровнем моря", — слышно, как он говорит в ролике, а затем спрашивает другого пассажира, не паникует ли он, который отвечает: "Да". Мужчина пытался шутить и подбадривать других членов своей группы.

В общей сложности заложниками ситуации оказались 15 человек Фото: коллаж Фокус

В какой-то момент на видеозаписи видно, что канатная дорога начинает двигаться, но гораздо медленнее, чем обычно, и с частыми остановками.

"После нескольких часов ожидания инженеры-электрики восстановили питание канатной дороги с помощью резервного источника, и спуск вниз был в 10 раз медленнее, чем обычно", — добавил он после инцидента.

Для спасения людей, которые не могли воспользоваться канатом для спуска в безопасное место, например, детей и пожилых людей, была задействована вторая канатная дорога. В общей сложности заложниками ситуации оказались 15 человек. Местная полиция сообщила, что ситуация продолжает контролироваться, и были оповещены военно-воздушные силы.

Вернувшись на станцию канатной дороги, Минхадж, что группе не вернули деньги, но сотрудники предложили им чашку чая.

Тем временем пользователи TikTok поспешили похвалить туриста за его попытку разрядить обстановку.

"По крайней мере, этот парень делает это весело, наверное, он всех успокоил", — написал один из них.

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