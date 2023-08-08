"Худший кошмар" туриста: мужчина застрял в ловушке на высоте 3000 метров (фото)
Спуск, который должен был занять 15 минут, превратился в испытание, длившееся более трех часов. Группа туристов застряла на канатной дороге на огромной высоте.
29-летний Харис Минхадж из австралийского города Перт рассказал о том, как его "худший кошмар" стал явью после того, как он оказался в ловушке на одной из самых длинных в мире канатных дорог на высоте 3143 метра над землей, пишет Mirror.
Турист был в составе группы, путешествовавшей по северному Вьетнаму вдоль горы Фансипан, когда транспортное средство остановилось.
"Я подумал: "Неужели я здесь умру?" — рассказал мужчина, назвав это событие "худшим кошмаром".
Поездка, которая должна была занять 15 минут, превратилась в испытание, длившееся более трех часов. Турист решил снять этот инцидент на видео и в итоге выложил его в TikTok, где на данный момент он собрал более полумиллиона просмотров.
"Мы застряли… 3 000 м над уровнем моря", — слышно, как он говорит в ролике, а затем спрашивает другого пассажира, не паникует ли он, который отвечает: "Да". Мужчина пытался шутить и подбадривать других членов своей группы.
В какой-то момент на видеозаписи видно, что канатная дорога начинает двигаться, но гораздо медленнее, чем обычно, и с частыми остановками.
"После нескольких часов ожидания инженеры-электрики восстановили питание канатной дороги с помощью резервного источника, и спуск вниз был в 10 раз медленнее, чем обычно", — добавил он после инцидента.
Для спасения людей, которые не могли воспользоваться канатом для спуска в безопасное место, например, детей и пожилых людей, была задействована вторая канатная дорога. В общей сложности заложниками ситуации оказались 15 человек. Местная полиция сообщила, что ситуация продолжает контролироваться, и были оповещены военно-воздушные силы.
Вернувшись на станцию канатной дороги, Минхадж, что группе не вернули деньги, но сотрудники предложили им чашку чая.
@fully.fledged Stuck in a cable car for 3 hours in a Vietnam, I don’t think I’m getting into a cable car ever again 🇻🇳 #f#fypf#foryouv#vietnam ♬ original sound - fully.fledged
Тем временем пользователи TikTok поспешили похвалить туриста за его попытку разрядить обстановку.
"По крайней мере, этот парень делает это весело, наверное, он всех успокоил", — написал один из них.
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