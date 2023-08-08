"Найгірший кошмар" туриста: чоловік застряг у пастці на висоті 3000 метрів (фото)
Спуск, який мав тривати 15 хвилин, перетворився на випробування, що тривало понад три години. Група туристів застрягла на канатній дорозі на величезній висоті.
29-річний Харіс Мінхадж з австралійського міста Перт розповів про те, як його "найгірший кошмар" став дійсністю після того, як він опинився в пастці на одній із найдовших у світі канатних доріг на висоті 3143 метри над землею, пише Mirror.
Турист був у складі групи, яка подорожувала північним В'єтнамом уздовж гори Фансіпан, коли транспортний засіб зупинився.
"Я подумав: "Невже я тут помру?" — розповів чоловік, назвавши цю подію "найгіршим кошмаром".
Поїздка, яка мала тривати 15 хвилин, перетворилася на випробування, що тривало понад три години. Турист вирішив зняти цей інцидент на відео і в підсумку виклав його в TikTok, де наразі він зібрав понад півмільйона переглядів.
"Ми застрягли… 3 000 м над рівнем моря", — чути, як він говорить у ролику, а потім запитує іншого пасажира, чи не панікує він, який відповідає: "Так". Чоловік намагався жартувати та підбадьорювати інших членів своєї групи.
У якийсь момент на відеозаписі видно, що канатна дорога починає рухатися, але набагато повільніше, ніж зазвичай, і з частими зупинками.
"Після кількох годин очікування інженери-електрики відновили живлення канатної дороги за допомогою резервного джерела, і спуск униз був у 10 разів повільнішим, ніж зазвичай", — додав він після інциденту.
Для порятунку людей, які не могли скористатися канатом для спуску в безпечне місце, наприклад, дітей і літніх людей, було задіяно другу канатну дорогу. Загалом заручниками ситуації стали 15 осіб. Місцева поліція повідомила, що ситуація продовжує контролюватися, і були сповіщені військово-повітряні сили.
Повернувшись на станцію канатної дороги, Мінхадж виявив, що групі не повернули гроші, але співробітники запропонували їм чашку чаю.
@fully.fledged Stuck in a cable car for 3 hours in a Vietnam, I don’t think I’m getting into a cable car ever again 🇻🇳 #f#fypf#foryouv#vietnam ♬ original sound - fully.fledged
Тим часом користувачі TikTok поспішили похвалити туриста за його спробу розрядити обстановку.
"Принаймні, цей хлопець робить це весело, напевно, він усіх заспокоїв", — написав один із них.
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