"Найгірший кошмар" туриста: чоловік застряг у пастці на висоті 3000 метрів (фото)

Спуск, який мав тривати 15 хвилин, перетворився на випробування, що тривало понад три години. Група туристів застрягла на канатній дорозі на величезній висоті.

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29-річний Харіс Мінхадж з австралійського міста Перт розповів про те, як його "найгірший кошмар" став дійсністю після того, як він опинився в пастці на одній із найдовших у світі канатних доріг на висоті 3143 метри над землею, пише Mirror.

Турист був у складі групи, яка подорожувала північним В'єтнамом уздовж гори Фансіпан, коли транспортний засіб зупинився.

"Я подумав: "Невже я тут помру?" — розповів чоловік, назвавши цю подію "найгіршим кошмаром".

Поїздка, яка мала тривати 15 хвилин, перетворилася на випробування, що тривало понад три години. Турист вирішив зняти цей інцидент на відео і в підсумку виклав його в TikTok, де наразі він зібрав понад півмільйона переглядів.

"Ми застрягли… 3 000 м над рівнем моря", — чути, як він говорить у ролику, а потім запитує іншого пасажира, чи не панікує він, який відповідає: "Так". Чоловік намагався жартувати та підбадьорювати інших членів своєї групи.

Загалом заручниками ситуації виявилися 15 осіб Фото: колаж Фокус

У якийсь момент на відеозаписі видно, що канатна дорога починає рухатися, але набагато повільніше, ніж зазвичай, і з частими зупинками.

"Після кількох годин очікування інженери-електрики відновили живлення канатної дороги за допомогою резервного джерела, і спуск униз був у 10 разів повільнішим, ніж зазвичай", — додав він після інциденту.

Для порятунку людей, які не могли скористатися канатом для спуску в безпечне місце, наприклад, дітей і літніх людей, було задіяно другу канатну дорогу. Загалом заручниками ситуації стали 15 осіб. Місцева поліція повідомила, що ситуація продовжує контролюватися, і були сповіщені військово-повітряні сили.

Повернувшись на станцію канатної дороги, Мінхадж виявив, що групі не повернули гроші, але співробітники запропонували їм чашку чаю.

Тим часом користувачі TikTok поспішили похвалити туриста за його спробу розрядити обстановку.

"Принаймні, цей хлопець робить це весело, напевно, він усіх заспокоїв", — написав один із них.

Раніше Фокус повідомляв, що блогер досліджував острів "безсмертних" і дізнався, чому люди там живуть так довго. Дрю Бінскі, який побував у всіх країнах світу, вирушив у подорож на Окінаву, щоб дізнатися, в чому полягає секрет місцевих жителів, яким вдається доживати до 100 років.

Також стало відомо, що загадкова "піраміда", виявлена під льодом в Антарктиді, викликала ажіотаж у мережі. Нещодавно було отримано супутникові знімки, і багато людей переконалися, що загадкова трикутна структура на засніженому і крижаному континенті може бути новітнім чудом світу.