"Сразу узнал": рыбак поймал рыбу, которую 30 лет назад отпустил обратно в воду (фото)

Дэйв Леви сказал, что уникальные отметины и рисунок чешуи рыбы показали ему, что это был тот самый карп весом 14 фунтов, которого он поймал на рыбалке в 1991 году, будучи подростком.

В Великобритании рыболов Дэйв Леви был удивлен, когда второй раз выловил одного и того же зеркального карпа весом 40 фунтов (18 кг). Впервые он поймал его в 1991 году. Об этом пишет The Mirror.

По его словам, уникальная маркировка и рисунок чешуи показали ему, что это тот самый карп весом 14 фунтов (6,3 кг), которого он поймал в подростковом возрасте и выбросил обратно в озеро площадью 28 акров.

"Я сразу узнал. Как только я увидел его в воде, я понял, что это тот самый карп, которого я поймал в начале девяностых, хотя сейчас он намного больше. У рыбы были такие же отметины и рисунок чешуи. Каждый зеркальный карп уникален, потому что у них разный рисунок чешуи. Когда я впервые поймал его, ему было, наверное, около 10 лет, так что сейчас ему, наверное, уже далеко за 40", — рассказал Дэйв.

Мужчина поймал карпа в рыболовном хозяйстве Frimley Pits Fishery в Суррее Фото: BNPS

Дэйв из Викфорда, Эссекс, поймал карпа в рыболовном хозяйстве Frimley Pits Fishery в Суррее.

"Я знал, что в озере водится очень старый карп. Люди не понимают, как долго может жить зеркальный карп. Он выглядел совершенно помятой и как будто прожила хорошую жизнь. Я вернулся домой, просмотрел коробку из-под обуви, полную старых фотографий, и нашел одну, на которой я был с ней, но с другой стороны. На старом снимке рыба была гораздо меньше, а у меня было гораздо больше волос", — добавил британец.

Издание отмечает, что считается, что карп живет до 70 лет.

Дэйв, профессиональный рыболов, работающий в фирме, продающей рыболовные товары, рассказал, что когда он впервые поймал карпа, он занимался укладкой ковром. .

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