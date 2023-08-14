Плохие новости для человечества: "путешественник во времени" поделился фотографией 5000 года

Мужчина по имени Эдвард утверждает, что у него есть доказательство того, что люди больше не живут на суше. В подтверждение своих слов он представил снимок "подводного Лос-Анджелеса".

Мужчина, называющий себя путешественником во времени, утверждает, что у него есть фотографии, сделанные в 5000 году, и это предвестник плохих новостей для человечества. Об этом сообщает The Mirror.

"Путешественник во времени", о котором только и известно, что он Эдвард, "приоткрыл завесу" в пугающее будущее. В его руках была фотография, на которой, как утверждается, изображена жизнь в подводном городе, якобы это Лос-Анджелес через 3000 лет.

Эдвард заявляет, то в 2004 году он был вовлечен в сверхсекретный эксперимент. На записи его изображение размыто, а голос изменен: он не хотел, чтобы его узнали. Мужчина уговорит, что смог совершить путешествие во времени, и что ему удалось получить некоторые фотодоказательства.

"Подводный Лос-Анджелес"

Говорят, что запись с Эдвардом сделали в парке в Армении, а он, в свою очередь, настаивает на том, что работал в лос-анджелесской лаборатории, что ему было поручено путешествовать во времени с камерой.

"Я стоял на огромной деревянной платформе. Дома, здания — все из дерева, а затем я понял, что это тот же город, Лос-Анджелес, но под водой", — сказал он в интервью журналистам.

По его словам, людям пришлось жить под водой, когда из-за глобального потепления растаяли ледники. Он также сказал, что рискует жизнью, рассказывая присутствующим о том, что произойдет в будущем.

Напомним, что "путешественник во времени" показал жуткое фото, на котором якобы изображена Земля в 2118 году. Александр Смит называет себя одним из первых в мире путешественников во времени — в "доказательство" своим словам он приводит некую фотографию.

Также сообщалось, что миром будет править искусственный интеллект: "путешественник во времени" побывал в 6000-м году.