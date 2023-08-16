"Что-то новенькое": огромный аллигатор попытался залезть в дом по стене (видео)

Синоптик Мэтт Девитт часто получает от своих зрителей снимки опасных рептилий. На этот раз он показал ролик, в котором животное пытается забраться в дом необычным для него методом.

В понедельник камера видеонаблюдения зафиксировала ночные кадры, на которых видно, как большой аллигатор пытается взобраться по наружной стене дома во Флориде, США. Об этом пишет USA Today.

Мэтт Девитт, главный метеоролог WINK News, сообщил через X (Twitter), что попытка проникновения "огромного флоридского аллигатора" произошла в районе Babcock Ranch.

Синоптик получает от зрителей множество снимков аллигаторов. Запись была приписана телезрителю WINK по имени Кайла.

"Это что-то новенькое!" — заметил Девитт.

Издание отмечает, что в феврале этого года Девитт продемонстрировал жуткий снимок, на котором огромный аллигатор, растянувшийся на поле для гольфа, смотрит на фотографа. Метеоролог подписал фото "Момент Юрского периода".

Огромный аллигатор, растянувшийся на поле для гольфа, смотрит на фотографа Фото: Facebook/Matt Devitt

В марте Девитт поделился кадрами, на которых крупный аллигатор с поразительной легкостью прорывает металлическую ограду, хотя позже выяснилось, что ограда была алюминиевой.

Неудивительно, что во Флориде аллигаторы периодически попадают в заголовки газет.

Комиссия по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды (FWC) на своем сайте утверждает, что в штате проживает около 1,3 млн аллигаторов, которые обитают во всех 67 округах.

Ранее Фокус сообщал, что в Камбодже 40 крокодилов съели владельца фермы, где выращивают рептилий. По данным полиции, животные оторвали и проглотили обе руки и ногу мужчины, все его тело было в следах от укусов. Погибшего годами призывали прекратить разводить рептилий, но он продолжал и даже возглавлял ассоциацию местных крокодильих ферм.

Также стало известно, что австралиец выжил во время нападения крокодила. В интервью местным журналистам пострадавший рассказал, что поначалу решил, что на него напала акула, но затем понял, что имеет дело с кровожадной рептилией.