Остановила за превышение: миллионер начал встречаться с офицером полиции (фото)

Бывший мошенник после победы в лотерее уволился с работы крановщика, после чего начал активно сорить деньгами, потратив более 1,6 миллиона долларов в первый месяц. Недавно он рассказал о новой возлюбленной.

42-летний бывший мошенник Курсат Йилдирим из Германии, выигравший в лотерею чуть более 10 миллионов долларов, начал встречаться с офицером полиции, которая познакомилась с бывшим заключенным, когда его остановили за превышение скорости. Об этом пишет Daily Star.

Бывший мошенник Курсат Йилдирим, прославившийся в прошлом году крупным выигрышем в лотерею, рассказал о старшем инспекторе полиции, в которою он влюбился.

Мужчина, известный своим поклонникам по прозвищу Чико, вспомнил случайную встречу с рыжеволосой полицейской, которую он показал на серии снимков в социальных сетях. Миллионер и его подруга, известная как 36-летняя Кэндис Н, тайно встречались в течение нескольких месяцев после того, как она остановила его на дороге.

"Господин Йилдирим думал, что едет по улице слишком быстро, и не видел, что я стою на перекрестке", — рассказала женщина.

Когда Чико выписали штраф, он попытал счастья и предложил Кэндис пойти на свидание Фото: Bild

Когда Чико выписали штраф, он попытал счастья и предложил Кэндис пойти на свидание, на что она согласилась, потому что он был "настойчив".

"Я сразу же влюбился в Кэндис: рыжие волосы, веснушки, ее потрясающее тело — я не могу налюбоваться ею. У нее большое сердце, она излучает столько человечности. Она уверена в себе и твердо стоит на ногах. Я могу положиться на них на все 100 процентов", — поделился Курсат.

Судя по всему, Кэндис не меньше влюблена в победителя лотереи и утверждает, что начала эти отношения не из-за его денег, поскольку уже давно финансово независима.

"Чтобы показать мне, как я важна для него, он подарил мне сумочку Louis Vuitton. Это довело меня до слез. Я люблю проводить с ним время. Но я не хочу отказываться от своей независимости", — добавила она.

Женщина будет продолжать работать в полиции штата Фото: Bild

Женщина будет продолжать работать в полиции штата, пока встречается с Чико, который когда-то сидел за решеткой за мошенничество и ограбление.

После освобождения и последующего выигрыша в лотерею Чико пустился в безумные траты и всего за месяц потратил 1,6 миллиона долларов на покупку V8 Ferrari 448 Pista и Porsche Turbo S Cabriolet, а также особняка для их хранения.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина, потерявший 6,5 млн фунтов, отсидел в тюрьме и жил на улице. Ли Райан, который сорвал крупный джекпот, потратил деньги на огромный особняк, два супербайка Ducati, вертолет, несколько шикарных автомобилей и самолет. К 2010 году мужчина разорился и остался без крова над головой.

Также стало известно, что женщину вынудили отдать $1,3 млн бывшему мужу. Дениз Росси расторгла 25-летний брак и подала на развод с мужем Томасом всего через 11 дней после того, как выиграла огромную сумму в лотерею, сохранив свой выигрыш в тайне. Суд обязал женщину выплатить сумму, которая составляет стоимость приза.