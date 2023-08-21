"Ангел смерти": британская медсестра, убившая 7 младенцев, оставила жуткую записку (фото)

Медсестру Люси Летби, виновную в убийстве семи новорожденных, приговорили к пожизненному заключению в тюрьме без права на помилование или досрочное освобождение. Это самый жесткий приговор в британской правовой системе.

После того как 33-летняя Люси Летби была признана виновной в убийстве семи младенцев и покушении на убийство еще шести, появились предположения о мотивах "самой жестокой в Британии убийцы малышей". Об этом пишет Daily Star.

Детектив Пол Хьюз, возглавлявший расследование дела Летби, заявил, что этот документ равносилен признанию. По словам эксперта, найденная полицией в доме убийцы младенцев Люси Летби записка может дать "единственное реальное объяснение" ее жестоким преступлениям.

Это произошло после того, как британка была признана виновной в убийстве семи младенцев и покушении на убийство еще шести в неонатальном отделении больницы графини Честер. 21 августа Суд Манчестера приговорил медсестру Люси Летби, виновную в убийстве семи новорожденных, к пожизненному заключению в тюрьме без права на помилование или досрочное освобождение. Это самый жесткий приговор в британской правовой системе.

Люси Летби, виновную в убийстве семи новорожденных, к пожизненному заключению в тюрьме без права на помилование Фото: Cheshire Police

Констебль Хьюз считает, что Летби совершила свои ужасные преступления, потому что, по ее собственным словам, она "злая".

"Ей явно нравится внимание, я думаю, что ей также понравилось судебное разбирательство. Но если мы ищем, почему она это сделала, то, повторяя ее собственные слова, "она — зло", поэтому она это и сделала", — рассказал он в беседе с Mirror.

Один из ведущих криминологов даже предположил, что это может быть следствием психического расстройства — синдрома Мюнхгаузена.

Записка с заголовком "Не достаточно хороша" была найдена среди множества других уличающих улик.

"Я — зло, я сделала это. Нет слов. Я ужасный человек — я плачу за это каждый день. Я не могу дышать. Я не могу сосредоточиться. Убей себя прямо сейчас. Непреодолимый страх/паника. У меня никогда не будет детей и я не выйду замуж. Я никогда не узнаю, каково это — иметь семью. Надежды нет", — гласили другие сообщения на записках осужденной британки.

Записка с заголовком "Не достаточно хороша" была найдена среди множества других уличающих улик Фото: Cheshire Constabulary

В них также прослеживается непонимание своей ответственности за убийства.

"Я не сделала ничего плохого. Полицейское расследование забыло про клевету. Дискриминация. Виктимизация. Все становится слишком большим, все поглощает мою жизнь. Я так ненавижу себя за то, что произошло… Я чувствую себя очень одинокой и напуганной", — писала она.

В ходе судебного разбирательства Летби отрицала, что записка была признанием в какой-либо форме, и заявила, что написала ее, когда ее перевели из отделения в июле 2016 года, потому что не могла смириться с тем, что ее обвиняют в том, чего она не совершала.

Расследования дела "Ангела смерти"

Сержант Хьюз рассказал Daily Mail, что, по его мнению, эти записи свидетельствуют о том, что убийца хотела получить известность, что в какой-то мере объясняет ее мотив. Он задается вопросом, почему она не уничтожила бумаги и другие улики, когда узнала, что полиция ведет расследование в мае 2017 года.

"На мой взгляд, она все записала и оставила, чтобы мы нашли", — сказал он.

Ранее Фокус сообщал, что студентка инсценировала свое похищение ради родительских денег. Девушка ушла из дома и отправила родителям видеозапись, на которой с плакатом на лице утверждала, что ее похитили.

Также стало известно, что десятки людей стали жертвами крупной лотерейной аферы. Энтони Линтон Стюарт обманывал пожилых людей, утверждая, что они выигрывали миллионные суммы. Затем мошенник сообщал, что для получения выигрыша жертвам придется заплатить ряд сборов и налогов.