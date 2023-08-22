Южнокорейскую Instagram-блогера высмеяли из-за странных снимков: что с ними не так (фото, видео)

Недавние фото селебрити Shashaeile были излишне отфильтрованы. Девушка показала себя аудитории с неестественно длинными конечностями, большой грудью, маленькой головой и острым V-образным подбородком.

Инфлюенсер из Южной Кореи вызвала резонанс в соцсетях после публикации излишне отредактированных фотографий. У Shashaeile больше полумиллиона подписчиков в Instagram, она публикует фото- и видеоконтент, чтобы продвигать свой магазин одежды.

Инфлюенсер из Южной Кореи Shashaeile

Но в недавних ее постах были фото, прошедшие тяжелую правку в Photoshop.

Инфлюенсер из Южной Кореи Shashaeile

В итоге южнокорейская селебрити предстала перед своей аудиторией с неестественно длинными конечностями, маленькой головой и острым V-образным подбородком.

Инфлюенсер из Южной Кореи Shashaeile

Довершали нелепый образ огромная грудь, крошечная талия и длинная шея.

Подписчики не скупились на колкости, комментируя публикации Shashaeile.

"Она выглядит так естественно и по-настоящему!!!" — издевался один из подписчиков.

Инфлюенсер из Южной Кореи Shashaeile Инфлюенсер из Южной Кореи Shashaeile

"Хотелось бы увидеть ее без всех фильтров и редактуры", — прокомментировал другой.

Многие указали на то, что уже по искаженному фону можно понять, что снимки отредактированы.

Инфлюенсер из Южной Кореи Shashaeile Инфлюенсер из Южной Кореи Shashaeile Инфлюенсер из Южной Кореи Shashaeile

"Она — вселенная в себе, то, как подбирает время и пространство вокруг", — пошутил еще один пользователь.

Чтобы остановить поток сообщений, Shashaeile пришлось включить модерацию комментариев на странице.

Южная Корея известна, среди прочего, одними из самых строгих требований относительно внешнего облика женщин. Здесь передовая пластическая хирургия, процедуры по уходу за кожей и пр. В женщинах особенно ценятся: тонкая V-образная нижняя челюсть, бледная кожа, двойные веки, тонкий нос и маленькое лицо.

По статистике, около 25% женщин в Южной Корее в возрасте 19-20 лет делали ту или иную пластическую операцию.

Столь высокие стандарты красоты в стране возмущают феминистические организации. В прошлом году популярное местное телешоу, посвященное хирургическим процедурами, было закрыто под давлением общественной критики.

Напомним, что блогер из Мексики трагически погибла на отдыхе у моря после того, как сделала свое последнее селфи.

Также сообщалось, что Скарлетт Йоханссон позировала в обтягивающем платье, рекламируя ювелирный бренд. У селебрити нет собственного аккаунта в Instagram.