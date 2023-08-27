Услышали крики: новички-полицейские спасли людей из тонущей в пруду машины (видео)

Прибывшие вскоре на место происшествия помощники шерифа Йорцан Гандиа Арес и Тайлер Касто услышали крики человека о помощи. В "заваленном мусором пруду" они увидели тонущую машину и быстро прыгнули в воду.

В США два новеньких помощника шерифа Флориды спасли двоих человек в кромешной тьме, когда в 02:30 ночи они обнаружили тонущий в пруде автомобиль. Об этом пишет Maimi Herald.

По словам следователей, это произошло в субботу, 19 августа, в Орландо, когда автомобиль Nissan Altima пробил ограждение, подлетел в воздух и упал в воду.

Прибывшие вскоре на место происшествия помощники шерифа округа Ориндж Йорцан Гандиа Арес и Тайлер Касто услышали крики человека о помощи в "заваленном мусором пруду".

"Войдя в пруд глубиной почти 5 метров, они увидели мужчину, отчаянно пытавшегося удержаться на плаву, и женщину без сознания под водой. Помощники вытащили обоих на берег, сделали женщине искусственное дыхание и привели ее в чувство до прибытия скорой помощи", — говорится в сообщении.

Женщина не реагировала на прикосновения, когда ее вытащили на берег Фото: Miami Herald

На видеозаписи с камер наблюдения, опубликованной 23 августа в Facebook, видно, что женщина не реагировала на прикосновения, когда ее вытащили на берег, и помощники шерифа сразу же начали делать ей искусственное дыхание.

"Она дышит. У нее есть пульс", — говорит один из помощников. "У нее есть пульс".

По данным Дорожного патруля Флориды, 42-летний водитель и 33-летняя женщина были доставлены в больницу с серьезными травмами. Мужчина рассказал следователям, что авария произошла из-за того, что он не сразу заметил, что дорога заканчивается у водоема, сообщили представители департамента.

Издание отмечает, что оба помощника шерифа — новички в департаменте, они поступили на службу в марте 2022 года.

Видеозапись спасения была просмотрена тысячи раз в Facebook, где зрители назвали помощников "героями" за то, что они, не раздумывая, нырнули в пруд.

"У меня просто слезы на глаза навернулись", — написал один из комментаторов.

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