"Недостающее звено": необычная семья, которая ходит на четвереньках, потрясла мир (видео)
Представители турецкой семьи, которые ходят на четвереньках, похоже, опровергают все наши представления об эволюции человека. Прежде такая походка никогда не встречалась у взрослых современных людей.
Семья Улас из сельской местности Турции потрясла мир, когда выяснилось, что они ходят на четвереньках. Ученые были озадачены тем, как они могут быть связаны с теорией эволюции человека. Об этом пишет Daily Star.
Прежде такая походка никогда не встречалась у взрослых современных людей. Представители турецкой семьи, которые ходят на четвереньках, похоже, опровергают все наши представления об эволюции человека.
Впервые они были описаны в научной статье, а в 2006 году вышел документальный фильм BBC под названием "Семья, которая ходит на четвереньках". Тогда это открытие оставило ученых в полном недоумении.
Профессор Николас Хамфри, психолог из Лондонской школы экономики, обнаружил, что 6 из 18 детей этой семьи родились с отличительной особенностью. Один из них впоследствии умер.
"Я никогда не ожидал, что даже при самой необыкновенной научной фантазии современный человек может вернуться в животное состояние. Нас отличает от остального животного мира то, что мы — вид, который ходит на двух ногах и задирает голову высоко в воздух… Конечно, это и язык, и все остальные вещи, но это очень важно для нашего ощущения себя, как отличного от других представителей животного царства. Но эти люди переходят эту черту", — сказал он в интервью документальному фильму "60 Minutes Australia".
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В документальном фильме "60 Minutes Australia" эта семья была названа "недостающим звеном между человеком и обезьяной", и было сказано, что они имеют "невыразимое значение для каждого из нас" и "не должны существовать".
Турецкие ученые, опубликовавшие первую работу, считали, что произошла некая форма "деволюции", генетическая проблема, которая каким-то образом отбросила назад три миллиона лет эволюции для этой семьи.
Однако в документальном фильме BBC профессор Хамфрис заявил, что такое описание "глубоко оскорбительно" и безответственно с научной точки зрения. В мозге пострадавших детей был обнаружен уменьшенный мозжечок. Однако другие люди с таким заболеванием все еще ходят на двух ногах.
Позже ученые из Ливерпульского университета обнаружили, что их скелеты больше похожи на обезьяньи, чем на человеческие. Однако важно отметить, что они ходят не на костяшках пальцев, как обезьяны, а на плоских руках.
"Я думаю, вполне возможно, что то, что мы наблюдаем в этой семье, соответствует тому времени, когда мы еще не ходили, как шимпанзе, но это был важный шаг между спуском с деревьев и становлением полностью двуногими", — добавил профессор Хамфри.
Британский специалист также предположил, что отсутствие поощрения детей, которые начали стоять после девятимесячного возраста, могло повлиять на их развитие. В итоге детям был назначен физиотерапевт и предоставлено оборудование, помогающее им ходить на двух ногах. К моменту второго визита профессора Хамфри в Турцию они достигли значительного прогресса.
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