"Недостающее звено": необычная семья, которая ходит на четвереньках, потрясла мир (видео)

Представители турецкой семьи, которые ходят на четвереньках, похоже, опровергают все наши представления об эволюции человека. Прежде такая походка никогда не встречалась у взрослых современных людей.

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Семья Улас из сельской местности Турции потрясла мир, когда выяснилось, что они ходят на четвереньках. Ученые были озадачены тем, как они могут быть связаны с теорией эволюции человека. Об этом пишет Daily Star.

Прежде такая походка никогда не встречалась у взрослых современных людей. Представители турецкой семьи, которые ходят на четвереньках, похоже, опровергают все наши представления об эволюции человека.

Впервые они были описаны в научной статье, а в 2006 году вышел документальный фильм BBC под названием "Семья, которая ходит на четвереньках". Тогда это открытие оставило ученых в полном недоумении.

В 2006 году вышел документальный фильм BBC Фото: 60 Minutes Australia/YouTube

Профессор Николас Хамфри, психолог из Лондонской школы экономики, обнаружил, что 6 из 18 детей этой семьи родились с отличительной особенностью. Один из них впоследствии умер.

"Я никогда не ожидал, что даже при самой необыкновенной научной фантазии современный человек может вернуться в животное состояние. Нас отличает от остального животного мира то, что мы — вид, который ходит на двух ногах и задирает голову высоко в воздух… Конечно, это и язык, и все остальные вещи, но это очень важно для нашего ощущения себя, как отличного от других представителей животного царства. Но эти люди переходят эту черту", — сказал он в интервью документальному фильму "60 Minutes Australia".

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В документальном фильме "60 Minutes Australia" эта семья была названа "недостающим звеном между человеком и обезьяной", и было сказано, что они имеют "невыразимое значение для каждого из нас" и "не должны существовать".

Турецкие ученые, опубликовавшие первую работу, считали, что произошла некая форма "деволюции", генетическая проблема, которая каким-то образом отбросила назад три миллиона лет эволюции для этой семьи.

Однако в документальном фильме BBC профессор Хамфрис заявил, что такое описание "глубоко оскорбительно" и безответственно с научной точки зрения. В мозге пострадавших детей был обнаружен уменьшенный мозжечок. Однако другие люди с таким заболеванием все еще ходят на двух ногах.

В мозге пострадавших детей обнаружен уменьшенный мозжечок Фото: 60 Minutes Australia/YouTube

Позже ученые из Ливерпульского университета обнаружили, что их скелеты больше похожи на обезьяньи, чем на человеческие. Однако важно отметить, что они ходят не на костяшках пальцев, как обезьяны, а на плоских руках.

"Я думаю, вполне возможно, что то, что мы наблюдаем в этой семье, соответствует тому времени, когда мы еще не ходили, как шимпанзе, но это был важный шаг между спуском с деревьев и становлением полностью двуногими", — добавил профессор Хамфри.

Британский специалист также предположил, что отсутствие поощрения детей, которые начали стоять после девятимесячного возраста, могло повлиять на их развитие. В итоге детям был назначен физиотерапевт и предоставлено оборудование, помогающее им ходить на двух ногах. К моменту второго визита профессора Хамфри в Турцию они достигли значительного прогресса.

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Также стало известно, что жившая в лесу семья 33 года не знала о Второй мировой войне. Трудности их жизни были невообразимы. Семья обходилась без продуктов, делала обувь из коры деревьев, а одежду латала конопляной тканью, выращенной из семян.