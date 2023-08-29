"Відсутня ланка": незвичайна сім'я, яка ходить навкарачки, вразила світ (відео)

Представники турецької сім'ї, які ходять навкарачки, схоже, спростовують усі наші уявлення про еволюцію людини. Раніше така хода ніколи не зустрічалася в дорослих сучасних людей.

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Сім'я Улас із сільської місцевості Туреччини вразила світ, коли з'ясувалося, що вони ходять на четвереньках. Учені були спантеличені тим, як вони можуть бути пов'язані з теорією еволюції людини. Про це пише Daily Star.

Раніше така хода ніколи не зустрічалася в дорослих сучасних людей. Представники турецької сім'ї, які ходять навкарачки, схоже, спростовують усі наші уявлення про еволюцію людини.

Уперше вони були описані в науковій статті, а 2006 року вийшов документальний фільм BBC під назвою "Сім'я, яка ходить на четвереньках". Тоді це відкриття залишило вчених у повному подиві.

У 2006 році вийшов документальний фільм BBC Фото: 60 Minutes Australia/YouTube

Професор Ніколас Гамфрі, психолог із Лондонської школи економіки, виявив, що 6 із 18 дітей цієї сім'ї народилися з відмінною особливістю. Один із них згодом помер.

"Я ніколи не очікував, що навіть за найнезвичайнішої наукової фантазстики сучасна людина може повернутися у тваринний стан. Нас відрізняє від решти тваринного світу те, що ми — вид, який ходить на двох ногах і задирає голову високо в повітря... Звісно, це і мовлення, і всі інші речі, але це дуже важливо для нашого відчуття себе як відмінного від інших представників тваринного царства. Але ці люди переходять цю межу", — сказав він в інтерв'ю документальному фільму "60 Minutes Australia".

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У документальному фільмі "60 Minutes Australia" цю сім'ю назвали "відсутньою ланкою між людиною та мавпою", і було сказано, що вони мають "невимовне значення для кожного з нас" і "не повинні існувати".

Турецькі вчені, які опублікували першу роботу, вважали, що сталася якась форма "деволюції", генетична проблема, що якось відкинула назад три мільйони років еволюції для цієї сім'ї.

Однак у документальному фільмі BBC професор Гамфріс заявив, що такий опис "глибоко образливий" і безвідповідальний із наукового погляду. У мозку постраждалих дітей було виявлено зменшений мозочок. Однак інші люди з таким захворюванням усе ще ходять на двох ногах.

У мозку постраждалих дітей виявлено зменшений мозочок Фото: 60 Minutes Australia/YouTube

Пізніше вчені з Ліверпульського університету виявили, що їхні скелети більше схожі на мавпячі, ніж на людські. Однак важливо зазначити, що вони ходять не на кісточках пальців, як мавпи, а на плоских руках.

"Я думаю, цілком можливо, що те, що ми спостерігаємо в цій сім'ї, відповідає тому часу, коли ми ще не ходили, як шимпанзе, але це був важливий крок між спуском із дерев і становленням повністю двоногими", — додав професор Гамфрі.

Британський фахівець також припустив, що відсутність заохочення дітей, які почали стояти після дев'ятимісячного віку, могла вплинути на їхній розвиток. У підсумку дітям призначили фізіотерапевта й надали обладнання, що допомагає їм ходити на двох ногах. До моменту другого візиту професора Гамфрі до Туреччини вони досягли значного прогресу.

Раніше Фокус повідомляв, що зниклий мільйонер "вирішив жити" з племенем канібалів. Ютубер Mr Ballen розповів про те, як Майкл Рокфеллер був помічений у джунглях Нової Гвінеї через довгий час після того, як його вважали загиблим. У мережі гуляло безліч теорій і здогадок, проте нова версія вразила людей.

Також стало відомо, що сім'я, яка жила в лісі, 33 роки не знала про Другу світову війну. Труднощі їхнього життя були неймовірні. Сім'я обходилася без продуктів, робила взуття з кори дерев, а одяг латала конопляною тканиною, вирощеною з насіння.