Изменили маршрут: британец застрял в пустом аэропорту, приземлившись не в том месте

Пассажиры рейса авиакомпании Ryanair были единственными прибывшими в аэропорту. Экипаж самолета не был заинтересован в оказании помощи и отвергал любые попытки получить информацию.

Бюджетная авиакомпания Ryanair была вынуждена извиниться перед клиентами после того, как они застряли на 40-градусной палящей жаре не в том аэропорту в Марокко. Автобусы, которые должны были доставить людей в правильное место, прибыли с задержкой. Об этом пишет EdinburgLive.

Шотландец Грег, назвавший только свое имя, был "брошен" в аэропорту в Адагире (Марокко) в 150 милях от того места, где он должен был находиться в Марракеше. По его словам, маршрут полета был изменен в последнюю минуту, и растерянные пассажиры были вынуждены несколько часов ждать автобус до места назначения, без воды и при 40-градусной жаре.

"В аэропорту Агадира мы были единственным самолетом на взлетно-посадочной полосе, рейсы не были запланированы, поэтому в тот день было мало персонала и не было других путешественников. После выхода из самолета не было никакой связи или представителей Ryanair", — рассказал недовольный мужчина.

Экипаж не был заинтересован в оказании помощи и отвергал любые попытки получить информацию Фото: edinburghlive.co.uk

По словам туриста, экипаж не был заинтересован в оказании помощи и отвергал любые попытки получить информацию.

"В аэропорту, расположенном в трех часах езды от места назначения около 200 человек ожидали ответов, но никто из представителей авиакомпании не вышел на связь, не предоставил информацию или даже воду. Это позор, что Ryanair не оказала никакой поддержки и просто бросила своих клиентов", — добавил он.

В итоге Грег и несколько других пассажиров добрались до Марракеша на такси, что обошлось им в 120 фунтов стерлингов за три часа пути, после того как за разгневанной группой прибыл только один из четырех автобусов. Авиакомпания подтвердила, что была вынуждена изменить маршрут из-за грозы.

"Этот рейс из Эдинбурга в Марракеш (23 августа) был перенаправлен в Агадир из-за грозы в аэропорту Марракеша. Самолет благополучно приземлился, и авиакомпания Ryanair организовала несколько автобусов для доставки пассажиров в Марракеш, однако некоторые пассажиры предпочли добраться самостоятельно. Ryanair приносит свои искренние извинения за неудобства, причиненные грозой. От компании ничего не зависело", — сообщил позже представитель авиакомпании.

Ранее Фокус сообщал, что пилот посадил самолет посреди оживленной дороги в час пик. Из-за неожиданного появления воздушного средства движение транспорта в обоих направлениях было затруднено, пока на место происшествия выезжали экстренные службы.

Также стало известно, что самолет совершил вынужденную посадку ради ареста пассажирки. Блейк Перкинс, который находился на борту, разместил в TikTok несколько видеозаписей инцидента. В одном из роликов мужчина написал, что стюардессы не позволили женщине "выпить вина".