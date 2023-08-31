Знак с небес: мужчина поймал огромную рыбу, увидев необычное облако (фото)

Дункан Джефферис был уверен, что неведомая сила послала ему сигнал. Рыбак отметил, что цвет пойманного им карпа был точно таким же, как необычное облако на небе.

Во Франции мужчина поймал огромную рыбину весом 42 фунта. Это случилось утром после того, как он увидел в облаках силуэт, похожий карпа. Об этом пишет Daily Star.

50-летний Дункан Джефферис рассказал, что, по его мнению, "карповые боги подали ему знак" после того, как он поймал рыбу "больше, чем его собака" в последний день своего недельного отпуска.

Через семь дней после того, как он впервые забросил удочку в озеро Ле Ботт на территории комплекса Domaine de Goncourt, рыбак из Британии почти потерял надежду на любой улов. Но когда он готовился к последней ночевке, то заметил в небе облако в форме рыбы, а на следующее утро случилось то чего британец уже не ожидал.

"В озере водится много рыбы, но поймать хоть что-то было довольно сложно. Я закинул довольно много прикормки, но к концу отпуска так и не поймал ни одной, несмотря на то, что моя удочка всю неделю находилась в воде. В последнюю ночь мы с парнем, с которым я рыбачил, заметили на небе облако, я сфотографировал его, но потом заметил, что отражение в озере очень похоже на карпа, и это вселило в меня некоторую надежду. Я подумал, что это, возможно, карповые боги подают мне знак. В ту ночь я лег спать, а утром, около 7 часов, удилище оборвалось, и я прыгнул в воду и в течение 20 минут боролся с рыбой, после чего в последний день отпуска поймал карпа весом 42 фунта", — рассказал рыбак из города Рейл (Северный Уэльс)

Мужчина увидел в облаках силуэт огромного карпа Фото: Daily Star

Турист отметил, что цвет карпа был точно таким же, как облако на небе и это было просто потрясающе.

Но это не самый большой улов для Дункана, который увлекается рыбалкой большую часть своей жизни. Его рекордным уловом является карп весом 44 фунта, пойманный в том же комплексе, а его сын Кайл поймал карпа весом 46 фунтов.

"Это хорошее расслабляющее хобби. В Великобритании не так много мест, где можно поймать рыбу весом более 40 фунтов, поэтому мы ездим во Францию. В этот раз мы боролись с жарой до 35 градусов, и меня донимали комары. Но кайф от поимки карпа был великолепен, лучшего ощущения не придумаешь", — добавил Дункан.

Ранее Фокус сообщал, что рыбаки нашли древнюю полуслепую арктическую акулу. Один из них рассказал, что никогда и не рассчитывал увидеть загадочное морское существо. Полуслепая гренландская акула встречается редко и является самым долгоживущим позвоночным животным из всех известных.

Также стало известно, что охотники побили рекорд, поймав огромного аллигатора. Людям разрешено охотиться на них в определенное время, чтобы снизить их численность, особенно вблизи жилых районов и после жалоб на пострадавших домашних животных.