Избавлялся от тела: люди решили, что "поймали" настоящего убийцу на Google Maps

Фанаты настоящих преступлений тут же принялись за работу в соцсетях. Они осветлили снимок и заявили, что на нем видна "кровь" на ботинках и руках мужчины.

Компания Google была вынуждена размыть лицо человека на фото после того, как "сыщики" из интернета приняли его за убийцу, избавляющегося от трупа. Об этом пишет The Mirror.

Снимки, сделанные на Кент-роуд в городе Акрон (штат Огайо), настолько озадачили местную жительницу Тами, что она опубликовала их в Facebook. Многие люди решили, что по улице идет настоящий убийца.

На кадрах видно, как мужчина ведет свой велосипед по обочине дороги, а на его раме лежит что-то завернутое в серый брезент. Многие пользователи соцсети начали предполагать, что внутри может быть труп. На снимке, якобы, хорошо видно, что внутри завернуто тело: ноги свисают через руль, туловище и руки крепко привязаны, а голова свисает над задним колесом.

Издание отмечает, что фанаты настоящих преступлений тут же принялись за работу. Они осветлили снимок и заявили, что на нем видна "кровь" на ботинках и руках мужчины, а некоторые даже поинтересовались, не поступало ли заявление в полицию. Однако более осторожные пользователи соцсети отметили, что этот район пользуется популярностью у бездомных, которые ставят палатки на улице.

Иллюстративное фото Фото: Unsplash

По их мнению, на снимках, сделанных в июне 2019 года, запечатлен просто бездомный, который переносит свою сложенную палатку в лагерь или из него, закинув ее на велосипед. Однако фурор, вызванный "телом", похоже, заставил Google принять меры: они размыли почти все на снимке из загадочным мужчиной, после того как он набрал большое количество просмотров в Facebook.

"Моя племянница показала мне фотографию, я сохранила ее в своем телефоне и решила проехаться по Кент-роуд в Google, чтобы убедиться, что он все еще там. Эта фотография буквально сводит с ума. Комментарии были просто уморительными. На самом деле, возможно, он перевозит свои вещи из лагеря бездомных, который раньше находился неподалеку", — написала автор поста Тами.

Другие пользователи соцсети оставляли разные комментарии. Многие были согласны с предположением о теле, однако большинство людей уверены, что мужчина перевозил палатку.

"Представьте себе, что вы идете с телом по дороге и видите, как мимо вас проезжает чертова машина Google со всеми камерами на ней", — пошутил один из пользователей.

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