Грядет Судный день: первый за 2000 лет красный теленок исполнит библейское пророчество (видео)

Рождение животного станет залогом "привнесения в мир библейской чистоты". Однако для многих его рождение ассоциируется с грядущим концом света.

В Израиле в 2018 году впервые за две тысячи лет родился красный теленок, которого считают предвестником Апокалипсиса. Тогда люди верили, что ситуация соответствует библейскому пророчеству, которое утверждает, что это ознаменует "конец дней". Об этой истории вспомнили в британском издании The Mirror.

Израильский научно-исследовательский институт Храма объявил о рождении теленка на своем канале в YouTube и сообщил, что он и его мать будут подвергнуты "всестороннему обследованию", чтобы определить, "свободен ли он от пороков". В сообщении говорится, что огненно-рыжий теленок "несет в себе обещание восстановить библейскую чистоту в мире".

Как в христианстве, так и в иудаизме телицы с таким окрасом фигурируют в сказаниях о "конце времен". Считается, что рождение и жертвоприношение полностью рыжей коровы предшествует строительству Третьего храма в Иерусалиме. В ортодоксальном иудаизме восстановление Храма произойдет перед приходом еврейского Мессии.

За теленком следили целых три месяца, чтобы удостоверится, что у него нет никаких дефектов Фото: скриншот/YouTube

Издание отмечает, что был создан Институт Храма и другие организации, целью которых является строительство Третьего Храма. Он, согласно иудейской традиции, будет воздвигнут на Храмовой горе, где прежде стояли два других храма. По словам пророков Израиля, этот Храм станет духовным центром для еврейского народа и всего человечества. Однако некоторые богословы считают, что он связан с "Судным днем" или "концом времен".

Директор Института Храма раввин Хаин Ричман считает, что после рождения красной телицы настало время строить Третий Храм. В видеоролике, размещенном на канале Института на YouTube, теленок изображен вместе со своей матерью. Совершенная рыжая телка встречается исключительно редко. В еврейских религиозных текстах говорится, что их было всего девять.

За теленком следили целых три месяца, чтобы удостоверится, что у него нет никаких дефектов, ведь в пророчестве говорится, что корова должна быть красной "без порока".

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