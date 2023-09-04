Падение миллионера: победитель лотереи потерял целое состояние и был арестован за убийство

Мужчина должен был получать приз ежемесячными платежами по 156 тысяч долларов в течение 20 лет. Несмотря на обвинения ему продолжали начислять деньги каждый месяц независимо от того, находился он в тюрьме или нет.

В 1989 году Вилли Херт из США получил огромный выигрыш в лотерею, но уже через два года его жизнь пошла наперекосяк и он был арестован за убийство. Об этом пишет Daily Star.

Для большинства людей выигрыш в лотерею 3,1 млн долларов изменил бы жизнь к лучшему. Но Вилли Херт решил пойти другим путем. Его жизнь стремительно пошла под откос после того, как в июне 1989 году он выиграл огромную сумму в лотерею Michigan Super Lotto.

Вилли должен был получать приз ежемесячными платежами по 156 тысяч долларов в течение 20 лет. Это должно было обеспечить ему роскошную жизнь, но уже через год он развелся и пристрастился к кокаину. Мужчина очень быстро просадил большую часть своего выигрыша.

Потом все приняло совсем мрачный оборот, когда он провел ночь в местном отеле Burkewood Inn с женщиной по имени Венди Кимми. Пара выпила тонны алкоголя, нанюхалась наркотиков и закончила ночь ссорой. Девушка была найдена мертвой в номере с пулевым ранением в голову.

Вилли должен был получать приз ежемесячными платежами по 156 тысяч долларов в течение 20 лет Фото: Daily Star

Вилли сдался полиции округа Ингхэм и признался, что они поссорились из-за того, что у него закончился кокаин. Он был отправлен на психиатрическую экспертизу, а его адвокат Малик Ходари через несколько часов сделал шокирующее заявление.

"Он не помнит, чтобы делал или подписывал признание, которое, как мне сказали, он сделал. Это очень печальный случай, но мы не знаем всех фактов", — сказал он.

Херт, у которого было трое детей, был обвинен в открытом убийстве. Несмотря на это он продолжал получать деньги каждый месяц независимо от того, находился он в тюрьме или нет.

Что случилось с победителем лотереи после этого, неизвестно. О деле не сообщалось, а приговор так и не был оглашен. Последнее сообщение о нем в местных СМИ было опубликовано в газете Orlando Sentinel 22 сентября 1991 года, которое, как ни странно, было обновлено в июле 2021 года. Издание отмечает, что в нем утверждается, что к моменту явки с повинной мужчина не имел ни гроша в кармане и что он снимал номер в гостинице, где была убита женщина, около трех недель.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина купил 15 лотерейных билетов и выиграл 15 джекпотов за один день. Победитель лотереи, 20 лет проработавший федеральным служащим, рассказал, что выигранные деньги позволят ему и его жене безбедно жить на пенсии.

Также стало известно, что женщину вынудили отдать $1,3 млн бывшему мужу. Дениз Росси расторгла 25-летний брак и подала на развод с мужем Томасом всего через 11 дней после того, как выиграла огромную сумму в лотерею, сохранив свой выигрыш в тайне. Суд обязал женщину выплатить сумму, которая составляет стоимость приза.