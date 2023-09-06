Один трюк помог опытному пилоту преодолеть "худшую турбулентность" в его жизни (видео)

Мужчина летел с женой на отдых, когда самолет начало трясти. В отличие от избранницы он не испугался, ведь знал простые шаги, которые помогают успокоиться и убедиться в своей безопасности.

Знаменитый пилот показал трюк с бутылкой воды, который помогает переживать сильную турбулентность во время полета. Деталями поделились в издании Mirror.

Немало людей боятся летать, и радость от увлекательного путешествия им может испортить страх авиакатастрофы. Причиной для тревоги во многих случаях становится турбулентность. На самом деле это лишь изменение воздуха вокруг самолета, но оно может вызвать его тряску и этим напугать. Однако 33-летний австралийский пилот Джимми Николсон убежден, что волноваться не стоит.

Недавно Николсон опубликовал видео с полета на остров Менорка в Испании. Он не занимал привычное для себя место в кабине, ведь летел как пассажир на медовый месяц со своей возлюбленной Холли. Рейс подвергся турбулентности, и в отличие от спокойного пилота его 29-летняя жена выглядела окаменевшей.

Паре не повезло сидеть в задней части самолета, где турбулентность ощущается больше всего. Николсон отметил, что переживает, вероятно, худшую тряску в своей жизни. Он добавил, что на самом деле управляет этим типом самолета как пилот, поэтому уверен, что переживать не о чем.

Пилот дал советы, которые могут помочь пассажирам справиться с сильной турбулентностью. В частности, то, что человеку ничего не угрожает, может дать понять обычная бутылка с водой.

Сначала Николсон подчеркнул, что турбулентность — это вполне нормально, и "самолет не упадет с неба". Затем он перевернул полупустую бутылку и показал, как медленно перетекает вода. Это особенно заметно на контрасте с активной тряской. Также пилот посоветовал активно дышать и смотреть в окно.

"Могут быть широкомасштабные штормы, поэтому им просто нужно выбрать путь наименьшего сопротивления. Пройдите через это. Кроме того, не о чем волноваться. Самолеты построены, чтобы противостоять гораздо худшему. Очевидно, это не весело, но вполне хорошо", — сказал он.

Напомним, в США отменили рейс из-за диареи одного из пассажиров. Самолет находился на высоте примерно 11 километров, когда экипаж решил его посадить.

Также в США мужчина сам вызвал полицию из-за того, что сел нетрезвым за руль и ехал по встречной полосе. Он был убежден, что нарушителем является водитель машины, которая двигалась на встречу по той же полосе.