"Три знака": библейские пророчества о конце света и пришествии Мессии "сбываются" (фото)

Пророчества о конце света существовали уже давно. Люди верят, что эти три знака показывают, что он действительно приближается.

Три необычных события, которые произошли в Израиле, вызвали разговоры в обществе о том, что библейские пророчества о конце света и пришествии Мессии сбываются, пишет Mirror.

Первым событием стало рождение первой "красного теленка за 2000 лет" в Израиле. Такое животное фигурирует в мифах о "конце света" как в христианстве, так и в иудаизме. Далее, в прошлом месяце, появилась новость о том, что рыба и другие формы жизни замечены в Мертвом море.

Третий странный случай также произошел в Израиле: было заснято, как змея выползла из Стены Плача и неожиданно прервала молитвы.

Рождение "первой рыжего теленка за 2000 лет"

Еще в 2018 году выяснилось, что в Израиле родилась "рыжий теленок" . Институт Темпл объявил о его рождении через YouTube и сообщил, что теленок и ее мать пройдут "тщательное обследование", чтобы определить, "свободен ли он от пятен". В нем говорится, что такой теленок "несет в мир обещание восстановить библейскую чистоту".

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Рыжие телята фигурируют в мифах о "конце света", когда рождение и принесение в жертву рыжей коровы предшествовало строительству Третьего Храма в Иерусалиме. В традиционном ортодоксальном иудаизме восстановление Храма произойдет до прихода еврейского Мессии. Два предыдущих храма были разрушены.

Институт Храма и другие организации были созданы с целью строительства Третьего Храма на горе Мориа или Храмовой горе. Однако некоторые богословы полагают, что строительство Третьего Храма связано с "Судным днем" или "концом времен".

В Мертвом море заметили рыбу

Высокая соленость Мертвого моря не позволяет рыбам жить в нем. Однако, как сообщается, в морских "воронках" были замечены морские обитатели. Ученые были потрясены, обнаружив, что воронки быстро заполняются рыбой и другими формами жизни, которых раньше никогда не видели. Израильский фотожурналист Ноам Бедин сказал, что водоем "не что иное, как мертвая среда" и назвал его "восьмым чудом света".

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Сообщается, что Иезекииль, священник и пророк, в Ветхом Завете сделал пророчество о "конце света". Он предвидел, что Мертвое море "оживет". Согласно Иезекиилю 47:8-9, "рыбы будет весьма великое множество".

Змея выползает из Стены Плача

Также была замечена змея, выползающая из камней Стены Плача в Израиле. Сообщается, что во время инцидента змея спугнула голубя, что, по мнению некоторых блогеров, является символом того, что мы живем в "опасные времена".

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Напомним, весной иностранные СМИ писали о том, что Леонардо да Винчи, известный художник 15-го века, связан с пророчествами о конце света. Спекулятивные таблоиды утверждают, что в его знаменитой картине "Тайная вечеря" спрятаны подсказки, напоминающие пасхальное яйцо для поклонников апокалипсиса.

Ранее Фокус рассказывал о том, что исследователи разгадали скрытое послание солнечному камню ацтеков. Там идет речь, как и когда наступит Судный день.