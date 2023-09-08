"Остановите загрязнение": эко-активисты забросали пирогами главу авиакомпании Ryanair (видео)

В Брюсселе протестующие против изменения климата размазали по лицу генерального директора авиакомпании Ryanair кремовые пироги.

Глава лоукост-компании Ryanair Майкл О’Лири вышел на одиночный пикет возле Еврокомиссии в Брюсселе против забастовок авиадиспетчеров. Об этом сообщает The Guardian.

Одиночная акция протеста руководителя Ryanair была направлена против неоднократных забастовок авиадиспетчеров в Евросоюзе, что сказалось на работе популярной ирландской авиакомпании, крупнейшей по количеству пассажиров в Европе. Однако буквально сразу к Майклу О’Лири подбежали две эко-активистки и бросили ему в лицо густо намазанные кремом пироги.

"Добро пожаловать в Бельгию. Остановите загрязнение чертовыми самолетами", – выкрикнули девушки.

Однако босс Ryanair не растерялся, посмеялся над этим трюком и спокойно попросил помощника отнести его испачканную куртку в чистку.

"Я люблю торты с кремом. Они мои любимые", – прокомментировал О'Лири и продолжил невозмутимо говорить о ситуации с авиадиспетчерами.

В канале Ryanair на X, ранее известном как Twitter, позже было опубликовано сообщение о том, что О'Лири получил "теплый прием в Брюсселе".

"Пассажиры настолько довольны нашими маршрутами и петициями, что празднуют это событие тортом", — говорится в сообщении.

Протест активистов начался после того, как пилоты Ryanair в Бельгии объявили о новой забастовке 14 и 15 сентября – их четвертой забастовке за два месяца из-за зарплаты и условий труда.

Напомним, что Фокус писал о намерении лоукоста Ryanair возобновить полеты в Украину сразу после окончания войны.

Курьезы случаются и на бортах самолетов авиакомпании. Так, не так давно место возле иллюминатора не поделили два пассажира, а девушка, работавшая стюардессой, оставила свою "работу мечты" и ушла в сеть знаменитого фастфуда.