Армия из сотен миллионов муравьев захватила пляжи Франции (видео)

Миллионы крошечных насекомых оккупировали морские побережья в Монпелье и на Корсике, речные дюны в Бордо, Лионе, Страсбурге. Они также были замечены в Нидерландах, Италии и Швейцарии.

Огромные полчища муравьев, по мнению экспертов, пересекли Средиземное море вместе с людьми и поселились в Европе, разрушая местную экосистему. Об этом сообщает Newsweek.

Так, огромная колония муравьев колонизировала дюны пляжа в городе Маугио-Карнон департамента Эро. По мнению ученых, во всем этом гнезде длиной около 800 метров обитает по меньшей мере несколько сотен миллионов насекомых.

"Число обычных муравьев варьируется от нескольких сотен до десятков тысяч. Здесь мы наблюдаем гораздо более высокие цифры. Эти муравьи имеют такую огромную массу, такую перенаселенность, что они вытесняют все другие виды муравьев, с которыми они могут конкурировать. Они могут оказывать влияние на другие виды насекомых, на которых они стремятся напасть, чтобы съесть Эффект домино может также оказать воздействие на некоторые растения", — рассказал Люк Гомель, специалист по муравьям из Университета Поля Валери.

Что известно о насекомых-оккупантах

Муравьи Tapinoma magnum являются инвазивным видом во Франции, вытесняя и уничтожая местные виды муравьев, поскольку они быстро размножаются и распространяются по континенту. Эти муравьи, обитающие в бассейне Средиземного моря и в Северной Африке, маленькие, черные, не кусаются, размером менее 0,1 дюйма и пахнут прогорклым маслом.

"Tapinoma magnum была идентифицирована только в 2017 году", — отметил Жан-Ив Бишатон, ответственный за регион PACA-Корсика Французской обсерватории биоразнообразия (OFB).

Считается, что изменение климата может повлиять на быстрое распространение этого вида, поскольку они более приспособлены к выживанию дальше на север, чем когда-либо прежде. Муравьи являются агрессивными экспансионистами и из-за своей огромной численности могут уничтожить близлежащие колонии муравьев.

Ученые утверждают, что муравьи не ядовиты для человека и практически незаметны в солнечный день. Тем более, что колония, например, которая расположилась в Маугио-Карнон находится под землей. Единственное, что их привлекает — это сахар.

Наиболее опасные муравьи мира

Напомним, Фокус писал о ядовитых гусеницах, которые появились в США. Если их волоски, которые делают гусениц пушистыми и похожими на дикобразов, попадают на кожу человека, то вызывают раздражение.

Ранее Фокус писал, что в китайской провинции выпал необычный дождь из червей. Люди восприняли это как апокалипсис.

Также сообщалось, что на пляжах Австралии заметили ядовитые "камни", способные убить, если к ним прикоснуться.