Маленькая хитрость: начальник использует "тест на соль и перец" при приеме на работу

Необычная проверка должна показать истинный характер потенциального работника.

Начальник использует "тест на соль и перец" практически на каждом собеседовании и не берет на работу тех, кто его не прошел. Об этом пишет The Mirror.

Когда речь заходит о приеме на новую работу, большинство кандидатов тратят часы на составление резюме и отработку возможных вопросов на собеседовании. Однако для одного начальника вместо квалификации и опыта важнее то, как человек справится с его уникальным "тестом на соль и перец".

Один из его бывших коллег поделился на популярном форуме Reddit тактикой проведения собеседования.

"Компания, в которой я раньше работал, проводит собеседования в течение всего дня с несколькими людьми, и одно из них всегда проходит за обедом. Я слышал о начальнике, который основывал все свои решения только на одном. Попробовал ли собеседник свою еду, прежде чем достать соль, перец, острый соус и т.д. Если он не попробовал, то не проходил его хитрый тест", — написал мужчина.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

По его словам, он не совсем понимает, почему босс так доверяет этому тесту, но считает, что это должно показать истинный характер человека. Скорее всего для него важно попробует ли потенциальный сотрудник что-то, прежде чем судить об этом.

"Я рад, что не стал проходить у него собеседование. Я всегда добавляю перец в блюда", — пошутил он.

Но не только этот начальник оценивает отношение к человеку на собеседовании с помощью маленьких хитростей. Бывший руководитель австралийской компании Xero Трент Иннес утверждает, что не принял бы на работу никого, кто не прошел бы его "тест на кофейную чашку". По его мнению, он показывает отношение к человеку больше, чем любой вопрос на собеседовании. Он настолько полагался на этот тест, что автоматически заносил в черный список тех, кто его не прошел, чтобы не работать в его компании.

"Вы можете развивать навыки, приобретать знания и опыт, но все действительно сводится к отношению, и отношение, о котором мы много говорим, это концепция о вымытой кофейной чашке", — рассказал Трент, покинувший компанию Xero Australia в сентябре 2021 года.

Ранее Фокус сообщал, что женщина отомстила начальнику за то, что тот уволил ее из-за "болезни". Девушка проработала два месяца тренером по гимнастике, прежде чем узнала, что ее уволили, пока она была в больнице.

Также стало известно, что мужчине случайно выплатили зарплату в 367 раз больше его оклада. Вскоре после осознания ошибки компания связалась со своим бывшим сотрудником и попросила его вернуть деньги, но тот отказался.