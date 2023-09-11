Киноман установил мировой рекорд, год посещая кинотеатр почти без "выходных" (фото)

Мужчине было запрещено отвлекаться и есть во время сеансов. Один из фильмов он пересмотрел 47 раз.

Киноман из США установил рекорд, просмотрев наибольшее количество фильмов в кинотеатре в течение года. Деталями поделились на официальном сайте Книги рекордов Гиннеса.

Зак Своуп с июля 2022 года по июль 2023 года посетил 777 киносенсов. Его предшественник из Франции Винсент Кроном пересмотрел за год на большом экране 715 фильмов еще в 2018 году.

32-летний американец рассказал, что является "большим любителем кино" и обычно просматривает 100-150 фильмов в год. Для установления рекорда он был вынужден посмотреть не только совершенно разные киноленты — от мультфильмов до Marvel, но и возвращаться к некоторым из них несколько раз.

Фото: New York Post

Установить мировой рекорд по просмотру фильмов в кинотеатре не так просто, как может показаться. Своуп был обязан пересмотреть каждый фильм полностью и не отвлекаться во время сеансов. Более того, ему не разрешалось пить и есть в зале. За мужчиной внимательно следили работники кинотеатра, чтобы он не нарушил правила.

Большинство фильмов киноман посмотрел в Regal Cinemas, используя специальную подписку. Она позволяет посещать неограниченное количество сеансов в течение месяца за 22 доллара, то есть примерно 800 гривен по актуальному курсу.

Фото: New York Post

Работу над установлением рекорда Своуп совмещал со своей основной. Ежедневно мужчина работал с 6:45 до 14:45, и только после этого отправлялся в кинотеатр. Там он успевал просмотреть в будни до трех кинолент. Выходные выходили более результативными. Американец предпочитал фильмы, которые длились до двух часов, чтобы успеть посетить больше сеансов.

Своуп не ставил целей на день, а иногда даже брал "выходной" для "умственного восстановления". В целом он стремился смотреть 16-17 фильмов в неделю, его финальной целью было 800 кинолент за год. Достичь этого количества у киномана не получилось, поэтому он решил завершить "на счастливом номере семь".

Фото: guinnessworldrecords.com

Больше всего раз американец пересмотрел мультфильм "Кот в сапогах 2: Последнее желание" — 47 раз. Также мужчина успел посмотреть 35 раз мультфильм "Братья Супер Марио в кино" и 33 раза супергеройский фильм "Тор: Любовь и гром".

Любимым фильмом Своупа стал "Человек-паук: Через вселенные", просмотр которого киноман сделал символическим. Он сходил на него лишь однажды, но это был 716 сеанс — то есть такой, который превзошел предыдущий рекорд. Наименее любимой кинолентой мужчина назвал хоррор "Заговор дьявола".

Фото: New York Post

У рекордсмена была цель кроме непосредственно посещения наибольшего количества сеансов. Он как человек с синдромом Аспергера хотел повысить осведомленность общества об аутизме и собрать средства для фонда предотвращения самоубийств.

"Я пережил самоубийство и потерял людей, которые мне не безразличны, из-за самоубийства", — поделился Своуп.

Фото: New York Post

Американец предполагает, что в будущем может вернуться и попытаться побить собственный рекорд.

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