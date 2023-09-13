"Выглядит на 20": 60-летний мужчина раскрыл секрет своей молодости (видео)

На лице мужчины почти нет морщин и он находится в отличной физической форме. Несмотря на седину, пенсионер выглядит втрое моложе своего возраста.

60-летний Нил Марино из Бразилии, выглядящий на 20 лет, раскрыл секрет поддержания своей молодой внешности. Он считает, что ему помогли регулярные тренировки. Об этом пишет The Sun.

Мужчина из города Флорианополис, штат Санта-Катарина, показал на своей странице в соцсети фото, на котором продемонстрировал документ, позволяющий ему парковаться бесплатно как пенсионеру.

"А вы пользуетесь льготами для пожилых? Логично! 60 лет", — подписал он свой снимок.

Многих пользователей впечатлила внешность этого мужчины. У бразильца почти нет морщин на лице, он находится в отличной физической форме, и, несмотря на присутствие седины, выглядит значительно моложе, чем указано в его документах. Это отметили многие из людей, которые поспеши написать об этом в комментариях.

"Божечки, ему 60, а выглядит он на 20. Мне 32, а выгляжу я на 86. С этим миром явно что-то не так", — написал один из подписчиков.

Бразилец поделился подробной информацией о своих тренировках Фото: коллаж Фокус

После возникновения повышенного интереса к своей физической форме, бразилец поделился подробной информацией о своих тренировках.

"Я делаю приседания дома пять раз в неделю. Пять подходов по 100 приседаний. Во второй половине дня занимаюсь силовыми тренировками в зале, тоже по пять раз в неделю", — написал Марино.

Бразилец добавил, что каждый день ходит пешком или ездит на велосипеде.

Ранее Фокус сообщал, что британка дожила до 108 лет благодаря алкогольным напиткам в обед. Мэри Энн Клифтон, которой исполнилось 108 лет, поделилась своею "тайной" долголетия. Женщина думает, что это все благодаря ее любимым алкогольным напиткам и умению выбирать правильное время для их употребления.

Также стало известно, что 104-летний ветеран раскрыл секрет своего долголетия. Артур Уолтерс, который пережил Вторую мировую войну, отпраздновал важную дату в своем доме в кругу родных. Мужчина рассказал о своей жизни и поделился своим бесценным опытом с молодым поколением.