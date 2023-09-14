За мгновение до удара молнии: подростки получили жуткое фото на верхушке горы (фото)

Дети поднялись на скалу в Калифорнии незадолго до начала грозы. При этом фотографировались и игнорировали тот факт, что фотографии предупреждали об опасности.

Четверо подростков поднялись на скалу Моро в Калифорнии незадолго до начала грозы. Они видели вокруг себя облака, фотографировались и веселились. Две фотографии намекали, что на верхушке горы находиться опасно, но предупреждение проигнорировали. Между тем через мгновение они попадут под удар молнии. О деталях происшествия рассказало издание Mirror.

Чрезвычайное происшествие с четырьмя подростками состоялось 20 августа 1975 году. Дети — братья Майкл Маккуилкен (18 лет) и Шон (12 лет), сестра Мэри (15 лет) и ее подруга Мардж — поднялись на вершину скалы Моро. На вершину они поднялись по лестнице, построенной на более пологом склоне.

Дети начали фотографироваться и заметили, как их волосы поднялись вверх: это обстоятельство их очень развеселило. Издание опубликовало две фотографии, сделанные в тот день. На первой фотографии — Майкл и Шон, на второй — Мэри.

Находясь на вершине, они получили еще одно предупреждение, пишет Mirror. На пальце одного из братьев — Майкла — было кольцо. Когда он поднял руку вверх, кольцо завибрировало и даже "зажужжало". Однако и это не вызвало у детей никакого опасения.

На вершине вдруг стало слишком холодно и подростки начали спуск. Через мгновение в Шона и Майкла ударила молния — это произошло на глазах у сестры и ее подруги. Майкл вспоминал, что почувствовал в тот момент: будто его на секунду подняло в воздух, а потом ударило о землю.

Подросток вскочил и увидел, как на младшем брате Шоне горит одежда. Он немедленно потушил огонь и проверил, жив ли брат.

Позже детей доставили в больницу. Оба остались живы, у Шона был ожог на спине третьей степени.

Чрезвычайное происшествие в США: детали

Скала Моро расположена в Национальном парке Секвойя в Калифорнии и имеет высоту 75 метров. Скала — куполообразной формы, на ее вершину в 1931 году вырубили лестницу, чтобы посетителям было легче подниматься. Оказавшись на горе, люди могут увидеть почти всю территорию заповедника. Перед этим их предостерегают, что подниматься опасно во время грозы и снега.

Описывая произошедшее много лет спустя, Майкл объяснил, что они совсем не понимали намеков на опасность, которые им посылала природа.

"Мы были из Сан-Диего и были очень глупыми", — сказал Майкл. "Мы думали, что это что-то смешное", — говорил парень.

Издание объяснило, что произошло на вершине Моро. В атмосфере накапливалось статическое электричество, которое электризовало волосы детей. Именно поэтому они поднялись дыбом, как после расчесывания. Это один из признаков, что вскоре ударит молния.

С момента событий прошло почти 50 лет, но Майкл помнит о ней. После удара молнии он предупреждал сограждан об опасности подниматься в горы во время грозы. Фотографии, которые дети сделали в тот день, используют местные рейнджеры, чтобы предостеречь туристов.

Напоминаем, астронавты, которые находятся на борту МКС, видят из космоса удивительные молнии. Чтобы зафиксировать их, они используют специальную камеру. Между тем нечто похожее на молнии ученые замечали на Венере, однако впоследствии выяснили, что явление совсем другой природы.