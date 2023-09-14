Вызвали военных: блогеру чуть не запретили въезд в Европу из-за опасного трюка (видео)

Ютубер с группой товарищей поднялся на вершину самого высокого офисного здания в Париже. Съемка стала вирусной только благодаря масштабной армейской операции.

В 2018 году ютубер Элли Лоу из Великобритании забрался на вершину самого высокого офисного здания в Париже (Франция) высотой 7500 футов (2286 метров) и спровоцировал масштабную операцию полиции и армии, в результате которой ему грозил запрет на въезд в Европу. Об этом пишет Daily Star.

Парень начал заниматься паркуром только для того, чтобы излечиться от страха высоты. Он взобрался на Первую башню высотой 7500 футов (2286 метров) в парижском районе Ла Дефанс и был арестован отрядом вооруженной полиции.

Элли с группой товарищей удалось пробраться в офисное здание в Ла Дефанс — главном деловом районе Парижа — и подняться на его вершину.

"Мы были в Париже, забрались на самое высокое здание. Мы поднялись на шпиль, а в следующий момент вся дорога была перекрыта армией или аналогом ФБР. Я не знаю, что там происходило", — сказал он.

На видеозаписи, сделанной Элли, видно, как отряд вооруженной полиции в сопровождении пожарных и спасательных машин мчится по улицам Парижа, чтобы задержать их.

"Мы слышали сирены все ближе и ближе, сначала мы увидели пожарные машины, а затем появилась полиция. Мы были просто в шоке. Мы просто пошли туда, чтобы сделать фотографии — мы путешествовали по окрестностям, делая безумные вещи. Наши друзья позвонили нам и сказали, что здесь армия, они перекрыли всю дорогу. Это плохо. Все очень плохо", — вспоминает блогер.

Парень начал заниматься паркуром только для того, чтобы излечиться от страха высоты Фото: коллаж Фокус

Съемка стала вирусной только благодаря масштабной армейской операции.

"Они появились на крыше с маленькими MP5 (пистолетами-пулеметами) и массивными фонарями, направив их нам в лицо. Я просто помню, как меня ослепило этим светом, как я услышал крики и вопли французов, а в следующую минуту увидел оружие, направленное прямо мне в лицо. Я провел в камере 24 часа… У нас была встреча с адвокатом, и переводчик сказал: "Они пытаются запретить вам въезд в Шенгенскую зону" — а это большая часть Европы", — добавил мужчина.

К счастью, Элли отделался предупреждением. С тех пор эти кадры набрали более пяти миллионов просмотров и помогли положить начало прибыльной карьере Элли в качестве ютубера.

Ранее Фокус писал, что британец застрял в фургоне в 100 метрах от берега. Водитель микроавтобуса попытался укрыться на единственном оставшемся сухом участке земли рядом с сараем.

Также стало известно, что мужчина катался по городу с огромным быком внутри. Зрелище напугало автомобилистов. Люди боялись, что подобный способ перевозки может быть опасен для участников дорожного движения.