Пустые бутылки вокруг: в США посреди улицы открыли бар для бездомных (фото)

В стихийно образовавшемся лагере были выставлены бутылки со спиртными напитками, множество диванов, шезлонгов и лежаков. Полиция проводит расследование, пытаясь выяснить его происхождение.

В США полиция Денвера сообщила, что расследует дело об открытии бара под открытым небом для бездомных на северной окраине центра города. Об этом пишет CBS News.

В стихийно образовавшемся лагере были выставлены бутылки со спиртными напитками, множество диванов и шезлонгов, лежаков и настил из искусственного покрытия для стадионов.

"Мы слышим, что там был открытый бар, продажа алкоголя и тому подобные вещи. Наши офицеры выясняют это", — сказал начальник патрульного отдела полиции Денвера Аарон Санчес, осматривая место происшествия.

Аарон Санчес, сотрудники полиции города и другие представители городских властей посетили лагерь в понедельник после того, как поступило множество жалоб на то, что новый бар загораживает тротуар и мешает проходу пешеходов. В тени стояли большие зонтики, а во время визита телеканала CBS News Colorado были видны десятки пустых бутылок из-под спиртного.

Санчес сказал, что на "заведение под открытым небом" поступали жалобы от местных жителей. Он отметил, что люди рассказывали о том, что эти же диваны и палатки сдаются в аренду для занятия проституцией.

"Мы рассматриваем все другие обвинения, связанные с устройством бара и тому подобными вещами", — добавил начальник патрульного отдела полиции Денвера.

В лагере были выставлены бутылки со спиртными напитками, множество диванов и шезлонгов Фото: CBS News

Меган Шей, директор по развитию и маркетингу организации Step Denver, рассказала, что каждое утро проезжала мимо стихийного лагеря по дороге на работу и заметила новый бар. Женщина помогает бездомным мужчинам справиться с психическими расстройствами и избавиться от зависимости. Она заявила, что организация, в которой бездомным подают спиртные напитки, является контрпродуктивной, отметив, что, согласно одному из отчетов, более 80% бездомных в течение жизни испытывают проблемы с алкоголем и/или наркотиками.

По словам Шей, в докладе о смертности на улицах показано, что в 2022 году наркотики и алкоголь стали причиной смерти 60% бездомных.

Ранее Фокус сообщал, что пенсионера оштрафовали за то, что он "заблудился" в час пик. Мужчина заблудился и несколько часов пытался вернуться к своему маршруту. Он проехал через зону сверхнизких выбросов и теперь ему надо оплатить большой штраф из-за старой марки автомобиля.

Также стало известно, что шутник выбросил поддельные части тела в мусорный бак. Сотрудники полиции начали обыскивать контейнеры с мусором, но один из жителей остановил их, объяснив, что это был розыгрыш, который не удался.