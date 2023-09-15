Удивительная трансформация: женщина сбросила 60 килограммов из-за своего фото

Несмотря на отсутствие строгого режима физических упражнений, Никки Форбс смогла добиться прогресса, выполняя ежедневные поручения и снижая количество потребляемых калорий.

35-летнея жительница Великобритании Никки Форбс пережила потрясающую трансформацию, сбросив 60 килограммов. Женщина решила рассказать о своей истории мотивации. Об этом пишет Daily Star.

По словам британки, поворотным моментом стала случайная фотография, сделанная ее 6-летней дочерью. Когда она увидела этот кадр впервые, она даже не могла узнать себя. Именно после этого женщина решила все изменить.

Фото дочери стало для Форбс источником мотивации. Она внезапно решила что-то сделать с избыточным весом и поставила перед собой амбициозную цель — избавиться от 60 килограммов.

"Я просматривала свои фотографии и поняла, что среди них есть снимок, на котором я сижу и пью кофе. Я настолько изменилась? Я действительно так выгляжу?" — думала в тот момент британка.

Она начала внимательно контролировать свой рацион, делая его более здоровым. Ники подсчитывала калории и проверяла информацию о питательной ценности съеденного, пытаясь сделать выбор в пользу более здоровых продуктов. Сначала она отказалась от вредных продуктов, таких как чипсы и фастфуд. Женщина позволяла себе раз в неделю что-то из списка запрещенных продуктов, но всегда следила, чтобы это укладывалось в ее суточную калорийность.

Теперь Никки комфортно в своем весе Фото: SWNS

Несмотря на отсутствие строгого режима физических упражнений, Никки смогла добиться прогресса, выполняя ежедневные поручения и снижая количество потребляемых калорий.

За два года такой дисциплинированной диеты и без сильных физических нагрузок Форбс сумела достичь своей цели.

"Я была настолько полной, что даже обычные повседневные активности сжигали много калорий. Поэтому я похудела, просто контролируя свое питание", — рассказала она.

Теперь Никки комфортно в своем весе, и она может уделять больше времени активному отдыху со своими детьми, чем она очень гордится.

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