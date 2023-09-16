Цена жизни в дороге: девушка последние 7 лет живет в машине (видео)

Ютубер Хобо Але живет со своим парнем в машине, чтобы путешествовать по стране и избежать типичных расходов на жизнь.

В США ютубер Хобо Але последние семь лет живет в своей машине. Девушка рассказала, во сколько ей обходится это проживание. Об этом пишет The Sun.

Проживание в автомобиле или фургоне становится все более распространенным явлением, поскольку арендная плата растет вместе со стоимостью жизни, и это может стать большой проблемой для многих людей.

Ютубер Хобо Але живет со своим парнем в машине, чтобы путешествовать по стране и избежать типичных расходов на жизнь. Многие зрители спрашивали девушку о том, сколько она тратит в дороге. Блогер решила снять видеоролик, в котором сравнила свои расходы на жизнь в течение трех месяцев. Женщина отметила, что одно из преимуществ такого образа жизни – гибкость.

"Если вы ищете цифру, сколько стоит жизнь в дороге, я просто скажу вам это прямо… Это может стоить как мало, так и много, потому что существует очень много факторов. Все зависит от того, какие приоритеты вы расставите. Ваш личный стиль путешествий и предпочтения — все это играет роль в том, сколько вы собираетесь потратить", — говорит Але.

Американка уверена, что конечная сумма зависит от многих факторов. То как часто вы находитесь в пути, как быстро вы путешествуете, где вы останавливаетесь, сколько стоит ваш кемпинг, в какой машине вы живете или как вы питаетесь играет большую роль.

Девушка сравнила свои расходы на жизнь в течение трех месяцев Фото: Youtube/ HoboAhle

Для Хобо Але и ее парня расходы обычно варьируются в зависимости от того, куда они едут.

В качестве примера она привела поездку в Йеллоустоун: вместо того чтобы остановиться в бесплатном кемпинге за пределами парка, они решили заплатить за место внутри ради удобства. За тот месяц общие расходы составили около 1232 долларов на двоих, в то время как в другие месяцы, когда они экономят на походах, они обычно тратят около 896 долларов.

Это заметно дешевле, чем средняя стоимость аренды жилья в настоящее время, не считая коммунальных услуг, на которые Але и ее парню не приходится тратиться. Однако из-за трат на кемпинг расходы в этом месяце были немного меньше в других областях, таких как стирка, еда и вода. Девушка добавила, что жизнь в дороге интересна и очень полезна, но важно соответствующим образом планировать бюджет.

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