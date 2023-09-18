Увидел кесарево сечение жены: мужчина хотел отсудить 519 млн фунтов у больницы

Анил Коппула утверждает, что у него развилось психическое заболевание после того, как он стал свидетелем родов своей жены.

В Австралии мужчина попытался подать в суд на больницу, где его жена рожала с помощью кесарева сечения, но его попытка была расценена как "злоупотребление процессом". Дело было прекращено, а его брак распался. Об єтом пишет The Mirror.

Анил Коппула пришел в ужас, увидев кровь и органы своей любимой во время спасательной операции, которая помогла ей благополучно родить. В итоге он остался недоволен действиями врачей, заявив, что это событие привело к распаду его брака.

Мужчина утверждает, что у него развилось психическое заболевание после того, как он стал свидетелем родов своей жены путем кесарева сечения, в результате чего он попытался отсудить у больницы 519 млн фунтов стерлингов.

В судебных документах говорится, что Коппулу "поощряли или разрешали наблюдать за родами", в результате чего он увидел во время операции больше, чем ему было нужно, в том числе внутренние органы своей жены. Он утверждает, что Королевская женская больница в Мельбурне обязана была оказать ему "заботу", которая была нарушена, и поэтому, по его мнению, учреждение "обязано возместить ему ущерб".

Австралиец, который сам представлял себя в суде, утверждал, что ответственность за причиненный ущерб должна нести больница. Представители медучреждения признали, что на них лежит обязанность по оказанию медицинской помощи, но отрицали, что она была нарушена.

Иллюстративное фото Фото: Flickr

Судья Джеймс Гортон прекратил рассмотрение дела, назвав его "злоупотреблением процессом". Коппула прошел медицинское обследование, и было принято решение, что степень его психического расстройства не соответствует пороговому уровню, необходимому для возмещения ущерба. Согласно решению, возмещение таких потерь возможно только в том случае, если человеку нанесен значительный ущерб. Судья Гортон также заявил, что Коппула не может, с точки зрения закона, получить компенсацию за неэкономические убытки.

Мужчина не согласился с этим решением, но он также не потребовал его пересмотра. В результате больница подала заявление о прекращении судебного разбирательства. Издание отмечает, что кесарево сечение может быть рекомендовано в качестве плановой (выборной) процедуры или проведено в экстренном порядке, если считается, что вагинальные роды слишком рискованны. Примерно каждая четвертая женщина рожает именно таким путем. Вся операция обычно занимает около 40-50 минут.

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