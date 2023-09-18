Увидел кесарево сечение жены: мужчина хотел отсудить 519 млн фунтов у больницы
Анил Коппула утверждает, что у него развилось психическое заболевание после того, как он стал свидетелем родов своей жены.
В Австралии мужчина попытался подать в суд на больницу, где его жена рожала с помощью кесарева сечения, но его попытка была расценена как "злоупотребление процессом". Дело было прекращено, а его брак распался. Об єтом пишет The Mirror.
Анил Коппула пришел в ужас, увидев кровь и органы своей любимой во время спасательной операции, которая помогла ей благополучно родить. В итоге он остался недоволен действиями врачей, заявив, что это событие привело к распаду его брака.
Мужчина утверждает, что у него развилось психическое заболевание после того, как он стал свидетелем родов своей жены путем кесарева сечения, в результате чего он попытался отсудить у больницы 519 млн фунтов стерлингов.
В судебных документах говорится, что Коппулу "поощряли или разрешали наблюдать за родами", в результате чего он увидел во время операции больше, чем ему было нужно, в том числе внутренние органы своей жены. Он утверждает, что Королевская женская больница в Мельбурне обязана была оказать ему "заботу", которая была нарушена, и поэтому, по его мнению, учреждение "обязано возместить ему ущерб".
Австралиец, который сам представлял себя в суде, утверждал, что ответственность за причиненный ущерб должна нести больница. Представители медучреждения признали, что на них лежит обязанность по оказанию медицинской помощи, но отрицали, что она была нарушена.
Судья Джеймс Гортон прекратил рассмотрение дела, назвав его "злоупотреблением процессом". Коппула прошел медицинское обследование, и было принято решение, что степень его психического расстройства не соответствует пороговому уровню, необходимому для возмещения ущерба. Согласно решению, возмещение таких потерь возможно только в том случае, если человеку нанесен значительный ущерб. Судья Гортон также заявил, что Коппула не может, с точки зрения закона, получить компенсацию за неэкономические убытки.
Мужчина не согласился с этим решением, но он также не потребовал его пересмотра. В результате больница подала заявление о прекращении судебного разбирательства. Издание отмечает, что кесарево сечение может быть рекомендовано в качестве плановой (выборной) процедуры или проведено в экстренном порядке, если считается, что вагинальные роды слишком рискованны. Примерно каждая четвертая женщина рожает именно таким путем. Вся операция обычно занимает около 40-50 минут.
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