Не смог сдержать слезы: студент открыл кофейню, которая стала популярной из-за видео в TikTok

Благодаря вирусному ролику в соцсети дела у подростка пошли вверх. Его историей поделились не только различные новостные издания, но и люди из местных сообществ, чтобы оказать ему поддержку.

18-летний Том Освальд из Аделаиды (Австралия) был очень расстроен, когда в день открытия его кофейни никто не пришел. Об этом пишет The Mirror.

Подросток открыл свое кафе Homeboy в июле сразу после окончания школы. Хотя он знал, что осуществить свою мечту будет нелегко, он был потрясен, когда в день открытия никто не пришел.

Парень выложил в Интернете фотографии и видеозаписи заведения, которое, по его словам, является также художественным магазином. Здесь подают разнообразный кофе и выпечку, а покупатели могут ознакомиться с выставленными на продажу произведениями искусства. Кафе — это воплощение его мечты, и, несмотря на то, что начало работы было не очень удачным, люди поддерживают его.

Том стал популярным в TikTok после того, как в своих видеороликах рассказал, что на открытие его кафе "никто не пришел". В одном из видеороликов, просмотренном более 1,3 млн раз, парень снял пустую кофейню и продукты, выставленные на продажу. Он также был замечен внутри магазина с головой в руках. Текст, наложенный на ролик, гласил: "Открыл кафе, а никто не пришел".

Текст, наложенный на ролик, гласил: "Открыл кафе, а никто не пришел" Фото: homeboy.co/TikTok

В комментариях люди призывали молодого предпринимателя не останавливаться на достигнутом и не унывать. Люди собираются приехать и посетить кафе с разных уголков Австралии.

"Проведите небольшое мероприятие! Дайте рекламу, разошлите листовки, украсьте. Привлеките их один раз, и они вернутся, если ваше кафе будет хорошим!" — посоветовал один из зрителей.

Издание отмечает, что несмотря на то, что все начиналось не так хорошо, благодаря вирусному ролику в TikTok дела пошли в гору. Его историей поделились не только различные австралийские новостные издания, но и люди из местных сообществ, чтобы оказать ему поддержку. Том поделился обновленной информацией в TikTok, поблагодарив своих клиентов.

"Самая напряженная неделя. Спасибо всем, кто пришел поддержать. У меня было больше всего клиентов, чем когда-либо", — написал он.

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