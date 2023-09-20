"Незабываемое фото": турист хотел сделать селфи с бизоном и поплатился за это (фото)

Людям советуют держаться на безопасном расстоянии поскольку эти огромные животные часто могут быть опасны и непредсказуемы. Однако один мужчина решил нарушить правила, чтобы получить запоминающийся снимок.

В США турист, посетивший Йеллоустонский национальный парк, был назван "идиотом" после того, как слишком близко подошел к разъяренному бизону. Об этом пишет The Mirror.

Людям рекомендуется всегда держаться на расстоянии не менее 25 ярдов (почти 23 метра) от бизонов, однако один из туристов, посетивших Йеллоустонский национальный парк, подвергся нападению и получил травмы, подойдя слишком близко.

На территории парка площадью 2,2 млн акров обитает более 200 видов животных, включая медведей гризли, волков, лысых орлов и горных львов. Кроме того, в парке обитает самая большая в Северной Америке популяция бизонов — около 4700.

Во время недавней поездки в Йеллоустон один из туристов оказался очень близко к бизону. На кадрах опубликованных в Instagram видно, что один человек лежит на земле, а над ним возвышается огромный бизон. Видно, что животное выглядит встревоженным и прислонилось головой к телу мужчины.

Многие люди в комментариях осудили мужчину за то, что он подошел слишком близко к огромному бизону.

"Ну и ну! Если он хотел сделать селфи, то в итоге получил незабываемую фотографию", — написал один из них.

В парке обитает самая большая в Северной Америке популяция бизонов — около 4700 Фото: touronsofyellowstone/Instagram

Издание отмечает, что люди не должны приближаться к бизонам ближе чем на 25 ярдов (почти 23 метра). Их детеныши кажутся игривыми и похожими на щенков, но вес взрослой особи может достигать 2 425 фунтов (почти 1100 кг), а максимальная скорость — 35 миль в час (56 км в час). Людям советуют держаться на безопасном расстоянии поскольку представители этого вида могут быть опасны и непредсказуемы.

На сайте Службы национальных парков говорится, что бизоны нанесли больше травм людям в Йеллоустоне, чем любые другие животные.

"Дайте зубрам свободу действий, если они находятся рядом с кемпингом, тропой, дощатым настилом, автостоянкой или на застроенной территории. При необходимости развернитесь и идите в другую сторону, чтобы избежать столкновения с диким животным, находящимся в непосредственной близости. Приближение к бизонам представляет для них угрозу, и они могут ответить на это блефом, покачиванием головы, ударами лап, мычанием или фырканьем. Это предупреждающие признаки того, что вы находитесь слишком близко и что нападение неизбежно", — говорится в рекомендациях на сайте.

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