Не видели 40 лет: пропавшую картину знаменитого художника продали за крупную сумму (фото)

Анонимная покупательница полотна заявила, что хочет добавить его в свою частную коллекцию. По словам поклонницы искусства, картина вызвала у нее сильную эмоциональную реакцию.

Знаменитое полотно написанное маслом, пропавшее без вести, было найдено через 40 лет висящим на стене террасного дома на острове Гернси (у побережья Нормандии в проливе Ла-Манш), после чего было продано за внушительную сумму в 200 000 фунтов стерлингов. Об этом пишет Daily Star.

Картина, написанная художником-пейзажистом Джоном Констеблем в 1814 году, пропала в 1979 году. Рисунок был найден 40 лет спустя, висящим в многоэтажном доме на острове Гернси.

На полотне изображен дом Вилли Лотта во Флэтфорде (графство Саффолк, Великобритания), который фигурирует в ряде работ Констебла. Это было обычное жилье фермера, но из-за любви художника к этой постройке, ее внесли в список зданий I степени. Подлинность картины была подтверждена после того, как эксперты установили, что она принадлежала его внуку, Хью Констеблу.

Аукционистам из Martel Maides удалось ознакомиться с квитанцией, согласно которой полотно было куплено у наследника автора в октябре 1899 года. Ожидалось, что за найденную картину будет заплачено от £80 000 до £120 000. Однако в итоге цена оказалась гораздо выше.

Считается, что в картине отражена любовь Констебла к Саффолку, где он родился Фото: SWNS

"Повторное появление этого эскиза маслом станет важным вкладом в установление хронологии творчества Констебла. Датированный июнем 1814 года, он представляет собой важный ориентир, с которым можно сравнивать другие недатированные работы. Этот прекрасный, свободно написанный этюд представляет собой редкое сочетание произведения великого художника, имеющего как историческое значение, так и эстетическую привлекательность", — рассказал о произведении Джонатан Воак, специалист по живописи в Martel Maides.

Анонимная покупательница картины заявила, что хочет добавить ее в свою частную коллекцию. По словам поклонницы искусства из Гернси, картина "вызвала сильную эмоциональную реакцию".

Считается, что в картине отражена любовь Констебла к Саффолку, где он родился. Художник, живший с 1776 по 1837 год, был наиболее известен своими пейзажами, изображающими природные сцены.

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