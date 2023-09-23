Прозвали Майком: работники автомойки нашли сурка под капотом автомобиля клиентки (фото)

Женщина привезла свой автомобиль на мойку для очистки после того, как в решетке радиатора застряла птица, но сотрудники, осматривая передний бампер, заметили другое животное.

В США работники автомойки в штате Индиана сделали шокирующее открытие, осматривая передний бампер машины клиентки. Они нашли внутри застрявшего сурка. Об этом пишет UPI.

Женщина привезла свой автомобиль на мойку Mike's Car Wash в Форт-Уэйне для очистки после того, как в решетке радиатора застряла птица, но сотрудники, осматривая передний бампер, заметили сурка.

Работники автомойки отвезли машину в соседний магазин Jiffy Lube, где сотрудники вызвали на помощь службу по контролю за животными. Продавцы супермаркета даже начали разбирать переднюю часть автомобиля, чтобы достать животное.

"Это был определенно странный рабочий день, меньше всего я ожидал, что придется разбирать передний бампер, чтобы достать сурка", — рассказал работник Jiffy Lube Далтон Бреннеке.

Сурок, которого спасатели прозвали Майком, был забран сотрудником FWACC для осмотра на предмет травм Фото: Facebook

По его словам, животное не хотело покидать автомобиль.

"Он был милым, но определенно злился, что мы пытаемся забрать его из теплого дома. В итоге нам пришлось снять переднюю опорную плиту, чтобы освободить ему место в моторном отсеке. После того как мы его вытащили, он побежал к задней части машины и вскочил на заднюю подвеску. Пришлось снять левое заднее колесо, чтобы вытащить его", — сказал Бреннеке.

Сурок, которого спасатели прозвали Майком, был забран сотрудником FWACC для осмотра на предмет травм.

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