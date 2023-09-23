Могут быть опасны: овцы вторглись в теплицу и съели более 270 кг каннабиса

Травоядные животные случайно оказались в теплице, пытаясь укрыться от наводнения.

Стадо овец случайно забрело в теплицу, в которой выращивают лечебную марихуану. Необычное лакомство досталось животным рядом с городом Альмирос в Фессалии, Греция. Овцы забрели в теплицу, пытаясь спастись от последствий шторма Даниэль. Об этом пишет Newsweek.

Шторм привел к выпадению самого высокого за всю историю месячного количества осадков в Европе. Непрекращающийся дождь нанес ущерб центральному региону, сочетая проливные ливни с оползнями, разрушая дороги и мосты, и нанося ущерб жизненно важным запасам воды.

Пытаясь избежать наводнения, стадо овец укрылось в теплице и одновременно съело около 270 кг урожая каннабиса.

Владелец теплицы рассказал: "Я не знаю, плакать или смеяться. У нас была волна жары и мы потеряли много продукции. У нас были наводнения, мы потеряли почти все. Теперь это… Стадо зашло в теплицу и съело то, что осталось. Честно говоря, не знаю, что сказать".

Напомним, в 2017 году правительство Греции легализовало использование каннабиса в медицинских целях. В 2023 году Греция открыла свой первый в истории завод по производству лекарственного каннабиса. Выращивание каннабиса для медицинских целей предоставило стране столь необходимые экономические возможности. Компании начали делать существенные инвестиции в страну. Чиновники греческого правительства стремятся воспользоваться потенциальными экономическими выгодами, создав нормативную базу для выращивания, переработки и экспорта лекарственного каннабиса.

Животные, употребляющие каннабис, могут быть чрезвычайно опасны. Между тем, некоторые ученые даже тестировали кормление животных марихуаной, чтобы посмотреть, что произойдет. В 2022 году у молочных коров, которых кормили рационом, содержащим техническую коноплю, произошел ряд физических и поведенческих изменений, включая повышенное зевание, слюнотечение и неустойчивые движения.

Ранее Фокус писал, что в Британии продают дом-ферму по производству каннабиса.