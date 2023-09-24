Сезонное нашествие дорогих яхт в английском городе: местные жители протестуют (фото)

Иногда на побережье города Фалмут за неделю высаживается по 10 тысяч туристов с круизных кораблей. Это почти половина местного населения.

Жители приморского города в Англии обвиняют состоятельных во вторжении и нарушении привычного уклада своей жизни за то, что те приезжают на своих суперяхтах. Иногда на побережье города Фалмут (графство Корнуолл) в течение недели высаживается по 10 тысяч туристов с круизных кораблей, это почти половина населения города — 22 300. Об этом сообщает The Sun.

Небольшой живописный город оказался наводнен гигантскими круизными лайнерами и частными мегаяхтами.

Яхта в городе Фалмут

Среди прочего, здесь есть и роскошная яхта Rocinante длиной 78 метров и стоимостью 80 миллионов фунтов стерлингов, принадлежащая американскому миллиардеру Гейбу Ньюэллу, которые разрабатывает игры.

Местные жители критикуют поведение туристов и заявляют, что корабли приносят мало экономической выгоды городу, а огромные дизельные двигатели вредят окружающей среде.

Нашествие яхт в городе Фалмут

"Очень жаль, что эти корабли оказались возле прекрасного побережья Корнуолла. Другие гавани пытаются от них избавиться. Пассажиры не тратят заметных денег, они потребляют все. Это просто огромная нагрузка на окружающую среду", — рассказала Эдит Фашинг.

"Реальность такая, как и в Венеции, и других туристических портах, где останавливаются круизные лайнеры. Большинство их пассажиров потребляют все, что входит в стоимость билета. Получают всю свою еду и напитки на борту и тратят относительно мало, когда выходят на берег", — сказал Кристофер Онионс.

Яхты в городе Фалмут

В то же время есть и те, кто высказывается в поддержку местной туристической отрасли. 67-летняя Молли Бернли, бывшая сотрудница университета, чей дом выходит на гавань, рассказала, что ей нравится наблюдать за тем, как приходят и уходят гигантские круизные лайнеры и частные яхты.

Местные жители

По ее словам, местные заведения переполнены клиентами, тогда как на борту круизного лайнера может быть только одна парикмахерская, которая не обслужит 6000 человек, поэтому многие люди выходят на берег, чтобы подстричься.

"Люди, которые приезжают на частных яхтах, тратят здесь много денег, иногда тысячи фунтов в день, — рассказал Роджер Кинг. — Я вижу лодки из своего дома, и мне это нравится, это дает возможность взглянуть на что-то новое".

По его словам, одна из лучших историй успеха, о которых он слышал, работая на местной бирже труда, — это когда кто-то, оставшись без работы, начал предлагать индивидуальные услуги по уборке суперяхт, а затем организовал собственную клининговую компанию.

Напомним, что режиссер Стивен Спилберг отправился на итальянские каникулы на своей роскошной яхте за 250 млн долларов.

Также сообщалось о том, как выглядит яхта, на которой Элизабет Тейлор и Ричард Бертон скрывались от папарацци.