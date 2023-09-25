"Сделал три захода": в Австралии "умный динго" ограбил лодку, украв сумку и закуски (видео)

Животное успело трижды сплавать от берега к кораблю туристов, которые оставили свои вещи без присмотра. Многих пользователей соцсетей позабавила сообразительность собаки.

Туристы австралийского острова К'гари сняли на видео динго, который подплыл к их лодке, стоявшей на якоре в открытом море, и украл вещи, в том числе сумочку. Об этом пишет UPI.

Сара Изобел сообщила в своем в Facebook, что лодка была без людей, когда динго "определил, что она является главной целью для ограбления" у побережья острова Квинсленд.

"Этот умный динго успел сделать 3 захода на лодку и обратно, пока мы бежали обратно из бара Sunset, чтобы остановить его. Он украл мою сумочку (в нее был завернут кекс), чипсы, шоколад и пакет свиных шкварок!" — написала туристка в описании к своему видео.

По словам Изобель, позже ей удалось вернуть свою сумку. Многих пользователей соцсети позабавила сообразительность животного.

"Это невероятно! Вперед Динго!" — написал один из них.

Министерство охраны окружающей среды и науки штата Квинсленд призывает жителей и гостей К'гари держать все продукты питания и мусор в защищенном от динго месте, поскольку это может привести к тому, что дикие животные перестанут бояться людей.

Ранее Фокус сообщал, что туристам пришлось уехать с курорта в Италии из-за нашествия кузнечиков. Люди не могли спать: балконы и целые стены домов были усеяны шумными насекомыми, которых принес африканский ветер.

Также стало известно, что группа туристов бросила раненого друга, чтобы продолжить поход. Спасатели пробирались в темноте через ручей и труднопроходимую местность, чтобы добраться до пострадавшего мужчины.