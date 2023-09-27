"Был моим бывшим": женщина, которую насильно удерживал полицейский, прервала молчание

После ссоры офицер полиции превысил свои служебные полномочия. Он насильно арестовал свою любовницу и поместил ее в психиатрическую больницу.

В США 37-летняя Мишель Перфанов, которую насильно пытался задержать женатый полицейский, заявила, что видеозапись инцидента "говорит сама за себя". Она хочет опровергнуть "лживые" заявления офицера полиции. Об этом пишет The Sun.

Американка была принудительно помещена в психиатрическую больницу. Позже стало известно, что сотрудник полиции состоял с ней в отношениях. Женатому полицейскому из Пенсильвании предъявлены обвинения в удушении после того, как он насильно пытался арестовать свою любовницу. Этот инцидент попал на видео и быстро разлетелся по соцсетям.

21 сентября 37-летний Рональд Кит Дэвис был арестован. Его обвиняют в том, что в августе после любовной ссоры он превысил свои полномочия, насильно арестовал свою подругу Мишель Перфанов и поместил ее в психиатрическую больницу в Уильямстауне, штат Пенсильвания.

"Я не ожидала, что мои проблемы станут достопримечательностью соцсетей. Я просто хочу очистить свое имя", — заявила пострадавшая женщина.

Женщина отказалась комментировать конкретные обстоятельства дела Фото: Dauphin County District Attorney’s Office

Перфанов отказалась комментировать конкретные обстоятельства дела в связи с продолжающимся судебным процессом против офицера Рональда Дэвиса, который в настоящее время находится за решеткой.

"Очень жаль, что дело дошло до этого. Он был моим бывшим. Я просто не хочу, чтобы в это дело были втянуты все семьи и все вещи", — сказала она.

Американка считает, что жестокое обращение, которому она подверглась со стороны авторитетного лица в глубинке Пенсильвании, является лишь одним из примеров извечной общественной проблемы.

"Для многих людей это более серьезная проблема. Это происходит с незапамятных времен. Большинство людей не доверяют полицейским. И это забавно — я встречалась с полицейским", — добавила она, но не стала уточнять, почему.

Американка считает, что жестокое обращение полиции к людям стало общественной проблемой Фото: Dauphin County District Attorney’s Office

Перфанов оказалась запертой против своей воли в больнице Lehigh Valley Hospital-Schuylkill на несколько дней в конце августа после того, как Дэвис использовал серию якобы суицидальных текстовых сообщений, которые она ему отправила, чтобы добиться принудительного психиатрического лечения.

Когда офицеры из его отряда не смогли найти женщину, Дэвис сказал: "Я сам разберусь с этим". Он поехал на пикник в Greenland Tract State Forest, где нашел ее и без объяснения причин погнался за ней, удерживая ее.

Поскольку Дэвис в тот момент был не при исполнении служебных обязанностей и никак не давал понять, что действует в официальном порядке, явно растерянная и напуганная женщина сопротивлялась и настаивала на том, что не сделала ничего плохого.

"Вы с ума сошли. Ты абсолютно безумен… а потом еще и рисуешь меня, чтобы я выглядела безумной", — говорила она Дэвису.

Когда полиция наконец прибыла на место, она была доставлена в психиатрическую клинику, но через несколько дней ее выписали, признав психически здоровой и не представляющей опасности для себя.

Ранее Фокус сообщал, что пенсионера оштрафовали за то, что он "заблудился" в час пик. Мужчина заблудился и несколько часов пытался вернуться к своему маршруту. Он проехал через зону сверхнизких выбросов и теперь ему надо оплатить большой штраф из-за старой марки автомобиля.

Также стало известно, что шутник выбросил поддельные части тела в мусорный бак. Сотрудники полиции начали обыскивать контейнеры с мусором, но один из жителей остановил их, объяснив, что это был розыгрыш, который не удался.