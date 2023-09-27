Ругали за "каракули" на уроках: школьник заключил выгодную сделку с Nike (фото)

Работы мальчика стали привлекать внимание людей со всего мира после того, как учитель рисования начал выкладывать его рисунки в Instagram.

В Великобритании 13-летний Джо Уэйл, которого отчитывали в школе за то, что он слишком много рисовал, заключил с компанией Nike выгодную сделку, направленную на поощрение детского творчества. Об этом пишет The Mirror.

Многие люди в детстве бывали на уроке, который не слишком нравился, рисовали на полях тетради, надеясь, что учебный день поскорее закончится. Скорее всего, ваше творчество осталось незамеченным, но забавные рисунки одного подростка позволили ему заключить выгодную сделку с компанией Nike. Подобная программа была запущена с целью побудить детей быть более креативными.

13-летнего Джо Уэйла, известного также как "Doodle Boy", в школе ругали за то, что он часто рисовал. Теперь увлечение мальчика стало его постоянной работой, и он этим очень гордится.

"Это была моя мечта. Nike — это такая большая вещь, и скоро будет много интересного, чему я очень рад. Я просто повторяю себе: делай то, что любишь, рисуй. Это очень хорошо. Я очень горжусь собой. Я начал рисовать в шесть или семь лет, когда мне захотелось изменить свой стиль. Получилось очень хорошо. Когда я злюсь, я иду в свою комнату и начинаю рисовать. Это заставляет меня чувствовать себя счастливым. Это одна из самых расслабляющих вещей, которые я делаю", — рассказал школьник.

Сделка направленна на поощрение детского творчества Фото: SWNS

Джо также сказал, что в основном он рисует монстров и инопланетян, но в его арсенале есть и несколько других персонажей.

"Джо очень рад присоединиться к семье Nike, он просто обожает этот бренд. Для него это воплощение мечты, поскольку он любит и спорт, и творчество, а партнерство с Nike даст ему возможность реализовать и то, и другое", — заявил отец мальчика, Грегори Уэйл, поделившись с журналистами информацией о заключении сделки:

Родители отдали Джо в кружок рисования после уроков, после того как его постоянно отчитывали за рисование на уроках в школе. Его работы стали привлекать внимание людей со всего мира после того, как учитель рисования начал выкладывать рисунки мальчика в Instagram.

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